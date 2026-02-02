Znikają w mgnieniu oka. Zakup kart GeForce RTX 5000 FE graniczy z cudem

Karty graficzne w rozsądnych cenach to dziś rzadkość. GeForce RTX 5000 Founders Edition w sklepie NVIDII to jedna z niewielu okazji – o ile zdąży się je kupić w kilka minut.

Kryzys na rynku podzespołów komputerowych wpływa również na ceny oraz dostępność kart graficznych. Jednym z możliwych rozwiązań dla kupujących są modele sprzedawane w sugerowanych cenach producenta, takie jak karty GeForce RTX 5000 Founders Edition. NVIDIA niedawno wprowadziła do swojego sklepu nową dostawę kart, które rozeszły się w zaledwie kilka minut.

Karty wyprzedały się w kilka minut

Jak informuje niemiecki serwis ComputerBase, 30 stycznia w niemieckim sklepie NVIDII pojawiła się nowa partia kart graficznych GeForce RTX 5000 Founders Edition. Modele były oferowane w sugerowanych cenach: RTX 5090 kosztował 2099 euro, RTX 5080 – 1059 euro, a RTX 5070 – 589 euro.Mówimy o znacznie niższych cenach niż w przypadku kart partnerów sprzedawanych w standardowych sklepach z elektroniką.

Zainteresowanie sprzętem okazało się ogromne. GeForce RTX 5090 Founders Edition wyprzedał się w ciągu zaledwie ośmiu minut, natomiast GeForce RTX 5080 Founders Edition zniknął ze sklepu po 20 minutach. Najdłużej dostępny był model GeForce RTX 5070 Founders Edition, który można było kupić przez ponad trzy godziny. Nie wiadomo, ile kart trafiło do sklepu, jednak tempo wyprzedaży sugeruje, że dostępnych egzemplarzy było niewiele.



Zakup karty graficznej GeForce RTX 5090 Founders Edition w sklepie NVIDII graniczy z cudem

Sposób na tanie karty graficzne?

Karty Founders Edition to obecnie jeden z najpewniejszych sposobów na zakup karty graficznej w rozsądnej cenie. Podczas gdy sklepy regularnie podnoszą ceny sprzętu, NVIDI trzyma się sugerowanych cen (które sama ustaliła).

Problemem pozostaje jednak bardzo ograniczona dostępność. Zainteresowanie kartami Founders Edition jest ogromne, a dodatkowo – jak zauważa ComputerBase – częstotliwość, z jaką NVIDIA udostępnia je w sklepie, w ostatnim czasie spadła. W praktyce zakup takiego modelu często graniczy z cudem.