Jak zmienić adres e-mail konta Google? Nowa funkcja już w Polsce

Do twojego konta Google przypisany jest adres e-mail, który wymyśliłeś lata temu i z którego nie jesteś dumny? Wreszcie pojawiło się rozwiązanie problemu.

Pod koniec ubiegłego roku Google pozwolił na zmianę adresu Gmail mieszkańcom Indii. Wieść o nowej funkcji rozniosła się jednak po całym świecie, więc pro_killer_cs89@gmail.com, ale_urwal_krzychu@gmail.com czy upadly_aniol_666xD@gmail.com nie mogli się doczekać, aż Google wprowadzi podobną zmianę w Polsce. 

Zmiana adresu e-mail na koncie Google - instrukcja

Google informuje, że nowa funkcja udostępniania jest wszystkim użytkownikom stopniowo, więc na części kont może być jeszcze niedostępna. 

Aby przeprowadzić zmianę, należy:

  1. Wejść na stronę myaccount.google.com.
  2. W menu po lewej stronie wybrać zakładkę "Dane osobowe".
  3. Odszukać sekcję "E-mail" i kliknąć w "Adres e-mail konta Google".
  4. Kliknąć w opcję "Zmień adres e-mail konta Google";
  5. Wpisać nową, unikatową nazwę użytkownika. 
  6. Podążać za instrukcjami na ekranie i potwierdzić swój wybór przyciskiem "Zmień adres e-mail".

Google opisał też mechanizm działania tej funkcji i potencjalne problemy, z którymi muszą się liczyć osoby, które zdecydują się na zmianę adresu e-mail. 

  • Twój dotychczasowy adres nie znika całkowicie – staje się on tzw. adresem dodatkowym. Wiadomości wysyłane na stary adres nadal będą trafiać do twojej skrzynki odbiorczej i nikt inny nie będzie mógł go przejąć, nawet jeśli całkowicie usuniesz go z konta. 
  • Zmiana nazwy użytkownika nie wpływa na zgromadzone zdjęcia, pliki na Dysku czy archiwalne e-maile. Wszystkie informacje pozostają nienaruszone.
  • Po dokonaniu zmiany można logować się do usług Google przy użyciu zarówno nowej, jak i starej nazwy.
  • Nową nazwę @gmail.com można utworzyć tylko raz na 12 miesięcy, a  łącznie w całym cyklu życia konta można wykreować maksymalnie 3 takie adresy.
  • Zmiana adresu może spowodować przejściowe problemy z niektórymi usługami, w tym logowaniem do Chromebooków czy funkcją "Zaloguj się przez Google" w witrynach zewnętrznych. 
  • Stare wydarzenia w Kalendarzu utworzone przed zmianą mogą nadal wyświetlać poprzedni adres e-mail jako identyfikator organizatora. 

Google zamieścił na swojej stronie instrukcje rozwiązania spodziewanych problemów. 

