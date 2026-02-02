iPhone z klapką powstanie? Apple daje sygnał

Apple może zmienić kurs po tym, jak iPhone Air nie okazał się sukcesem. Producent może wykorzystać podzespoły do innego projektu. Wszystko zależy od tego, jak popularny będzie składany iPhone.

Mark Gurman ponownie nie zawodzi i dostarcza wieści prosto ze stajni Apple, które mogą napawać optymizmem fanów elastycznych ekranów. O ile Samsung z serią Galaxy Z Flip jest już na rynku od blisko 6 lat, a telefon zaliczył ogromną przemianę od 2020 roku, tak Apple nie chciało inwestować czasu i pieniędzy w ten segment. W efekcie rozwinęło się tam kilku producentów, głównie Motorola, Honor i Xiaomi.

Klienci oswajają się z tymi urządzeniami, a te stają się coraz rozsądniej wycenione. To mogłoby otworzyć dla Apple drogę do stworzenia telefonu, który łatwo zmieściłby się w kieszeni po złożeniu i w dalszym ciągu oferowałby duży ekran. Plotki o tego typu urządzeniu pojawiły się jeszcze w 2024 roku, ale wydaje się, że teraz producent jest bliżej faktycznego wdrożenia takiego telefonu.

Czy iPhone z klapką może trafić do sprzedaży?

Apple z pewnością ma problem z podzespołami, które zalegają firmie po produkcji iPhone’a Air. Ten nie okazał się sprzedażowym hitem, a recenzje iPhone'a Air, choć bywały pozytywne, wskazywały też na istotne ograniczenia. W efekcie Apple może mieć komponenty do nawet 1,5 miliona urządzeń, które nie wylądują w iPhone’ie Air.

Według Culpium część rozwiązań może pojawić się w innych urządzeniach. Ekrany iPhone’a Air są przycinane do mniejszych rozmiarów, a tytanowa ramka zostanie poddana recyklingowi. Największy problem stanowi jednak układ obliczeniowy A19 Pro, który ze względu na konstrukcję rdzeni nie trafi ani do iPhone’a 17, ani do modeli Pro. Do tego producentowi zostają kości z 12 GB RAM-u, które jednak mogłyby zasilić serię 18 Pro.

Nie wiemy, czy pozostałości po modelu Air mogą być dla Apple motywacją do stworzenia składanego iPhone’a z klapką. Wiemy jednak, że firma rozważa skonstruowanie modelu Flip. Mark Gurman w newsletterze dla Bloomberga potwierdził, że w laboratoriach Apple rozważa się zbudowanie takiego modelu.

To jednak nie oznacza, że ten na pewno trafi na rynek. Jak zaznacza Gurman: “Apple liczy na to, że ich pierwszy składany iPhone będzie na tyle udany, że wygeneruje przawdziwe zapotrzebowanie na kategorię i że klienci zapragną różnych rozmiarów i kształtów, tak jak chcieli tego w przypadku tradycyjnych iPhone’ów w kształcie płytki”.

Grafika tytułowa jest wyłącznie wizualizacją i została wygenerowana z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji. Nie reprezentuje rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Źródła: Culpium, Bloomberg