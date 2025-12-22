Korzystasz z GoPro? ASUS szykuje ciekawego laptopa

Laptopy

ASUS przygotowuje na targach CES wyjątkowego laptopa z serii ProArt. Urządzenie powstało we współpracy z firmą GoPro i powinno zainteresować twórców treści zajmujących się montażem filmów z kamerek.

Targi Consumer Electronics Show 2026 zbliżają się wielkimi krokami, a producenci już zapowiadają nowości. Firma ASUS planuje premierę nowego laptopa z serii ProArt, który został opracowany we współpracy z firmą GoPro. 

Laptop ASUS ProArt w wersji GoPro 

Producent opublikował krótką zapowiedź, ujawniającą pierwsze szczegóły urządzenia. Wyróżnia się ono nie tylko efektownym wyglądem, ale także dodatkowymi funkcjami, w tym dedykowanym klawiszem funkcyjnym GoPro.

Szczegóły techniczne jeszcze nie są znane.

ASUS informuje, że laptop ProArt GoPro Edition zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas targów CES 2026, które odbędą się w dniach 6–9 stycznia w Las Vegas w USA. Transmisja premiery planowana jest na 6 stycznia o godzinie 16:00, podczas której producent zaprezentuje wszystkie szczegóły nowego sprzętu.

ASUS GoPro

ASUS i GoPro 

Warto dodać, że już ASUS już od jakiegoś czasu współpracuje z GoPro. Producent specjalną promocję dla twórców wideo. Kupując wybrane laptopy ASUS, użytkownicy mogą otrzymać bezpłatny dostęp do subskrypcji GoPro Premium+. W przypadku serii ProArt (Creator Series) subskrypcja obejmuje pełne sześć miesięcy, co pozwala w pełni korzystać z funkcji GoPro Premium+ bez dodatkowych kosztów. Natomiast posiadacze laptopów Zenbook i Vivobook otrzymają trzymiesięczny dostęp, co nadal daje możliwość wygodnego przechowywania nagrań w chmurze i korzystania z narzędzi do edycji materiałów wideo.

Subskrypcja GoPro Premium+ umożliwia nielimitowane przechowywanie nagrań z kamer GoPro w chmurze, automatyczne generowanie highlightów, dostęp do dodatkowych funkcji ułatwiających edycję i bezproblemową synchronizację materiałów między urządzeniami. Dzięki temu twórcy mogą szybko i wygodnie zarządzać swoimi projektami wideo, korzystając zarówno z laptopów ASUS, jak i z aplikacji StoryCube, która integruje się z GoPro Cloud.

