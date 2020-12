Planujecie zakup karty graficznej GeForce RTX 3060 Ti? Jeżeli tak to koniecznie sprawdźcie propozycje Gigabyte – producent przygotował cztery modele, które mają oferować lepsze możliwości od referencyjnej konstrukcji Nvidii.

Podczas premiery karty Nvidia GeForce RTX 3060 Ti mieliśmy okazję sprawdzić model Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC, ale producent przygotował jeszcze trzy inne wersje – GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC, GeForce RTX 3060 Ti Gaming PRO OC i GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master.

GeForce RTX 3060 Ti – dobra karta dla komputerów do gier

Model GeForce RTX 3060 Ti to model ze średniej półki, ale jego wydajność w nowszych tytułach pozwala na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 1440p.

Karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA104 w konfiguracji z 4864 jednostkami CUDA i dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Standardowe taktowania wynoszą 1410/1665 MHz dla rdzenia i 14 000 MHz dla pamięci, ale większość niereferencyjnych modeli została fabrycznie przyspieszona, dzięki czemu oferuje lepsze osiągi.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle

Model GeForce RTX 3060 Ti Eagle to jedna z podstawowych wersji, ale na pewno nie można mu odmówić ciekawej stylistyki (producent zastosował obudowę z tworzywa i subtelne podświetlenie RGB Fusion 2.0).

Do chłodzenia konstrukcji wykorzystano autorski cooler WindForce 2X – obejmuje on aluminiowy radiator, kilka ciepłowodów i dwa wentylatory o średnicy 100 mm. Zastosowane chłodzenie oferuje półpasywny tryb pracy, a zatem w spoczynku pozostaje całkowicie niesłyszalne. Z tyłu zainstalowano płytkę backplate.

Zwykła wersja GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G pracuje z domyślnymi taktowaniami, ale w sprzedaży pojawił się także model GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8H z rdzeniem podkręconym do 1695 MHz.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC i Gaming PRO OC

Dwie kolejne wersje wyglądają bardzo podobnie – mamy do czynienia z większymi konstrukcjami (ponad 28 cm długości), a obudowa została utrzymana w ciemnej kolorystyce. Rzecz jasna nie zapomniano o podświetleniu RGB Fusion 2.0.

Za odpowiednie temperatury odpowiada chłodzenie WindForce 3X. Na karcie zainstalowano masywny radiator z miedzianymi ciepłowodami, a na aktywną część składają się trzy duże wentylatory (z półpasywnym trybem działania). Na rewersie znalazła się metalowa płytka backplate.

Obydwie wersje zostały fabrycznie przyspieszone – w zwykłym Gaming OC rdzeń pracuje z zegarem 1740 MHz, a w Gaming PRO OC jest to 1770 MHz. Warto dodać, że ten drugi wymaga podłączenia 8- i 6-pinowego zasilania.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master

Na koniec wersja dla najbardziej wymagających klientów, którzy poszukują najlepszej i najefektowniejszej konstrukcji. Aorus Master korzysta z potężnego chłodzenia z podświetleniem RGB Fusion 2.0. Dodatkowo producent zastosował wyświetlacz LED, na którym można umieścić informacje diagnostyczne lub zaprogramować swoją grafikę.

Karta korzysta z potężnego chłodzenia – obejmuje ono aluminiowy radiator, kilka ciepłowodów i trzy 100-milimetrowe wentylatory, a na odwrocie umieszczono metalowy backplate. Producent deklaruje, że taki cooler zapewnia niskie temperatury, a przy tym cechuje się wysoką kulturą pracy (w spoczynku wentylatory pozostają wyłączone).

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master to też jedna z najwydajniejszych konstrukcji dostępnych na rynku – rdzeń podkręcono do 1800 MHz. Warto dodać, że do dyspozycji oddano sześć wyjść obrazu, a do działania wymagane jest podłączenie 6- i 8-pinowego zasilania.

GeForce RTX 3060 Ti – ile kosztują modele Gigabyte?

Referencyjny GeForce RTX 3060 Ti został wyceniony na 1899 złotych, ale do niereferencyjnych wersji trzeba trochę dopłacić – ceny poszczególnych modeli wynoszą:

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G - 2189 zł

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8G - 2219 zł

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G - 2329 zł

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming PRO OC 8G - 2379 zł

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master 8G - 2549 zł

Wersja Aorus Master jest najdroższa, ale ważnym atutem jest też dłuższa gwarancja – po zarejestrowaniu zakupu można ją przedłużyć do 4 lat.

Źródło: Gigabyte

