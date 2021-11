Liczyliście na obniżki cen kart graficznych? Jeżeli tak, to nie mamy dobrych wieści – AMD podniosło ceny dla swoich partnerów, co przełoży się na jeszcze wyższe ceny w sklepach.

W ostatnich miesiącach sytuacja na rynku kart graficznych do gier wygląda… dramatycznie słabo. Obydwaj producenci mają problemy z zaspokojeniem dostaw, co przekłada się na braki i mocno zawyżone ceny w sklepach. Choć ostatnio sytuacja zaczęła się stabilizować, najnowsze doniesienia nie wyglądają zbyt optymistycznie.

AMD podnosi ceny układów graficznych dla kart Radeon RX 6000

Na forum branżowym Board Channels pojawiły się niepokojące wiadomości wskazujące na wzrost cen układów graficznych dla kart Radeon RX 6000 - według nieoficjalnych informacji, AMD zdecydowało się podnieść stawki o 10%, co ma przekładać się na wzrost cen o 20 - 40 dolarów. Decyzja ma być podyktowana wzrostem cen w fabryce TSMC, która zajmuje się produkcją procesorów graficznych. Nowy cennik ma zacząć obowiązywać od kolejnej dostawy układów graficznych do producentów.

Co to oznacza dla klientów? Chyba można sobie wyobrazić. W takie sytuacji producenci kart graficznych podniosą ceny dla dystrybutorów, dystrybutorzy dla sklepów, a sklepy dla nas, czyli klientów. Cóż, wygląda na to, że w najbliższych tygodniach, musimy się liczyć z kolejnymi podwyżkami cen kart graficznych (które i tak są horrendalnie wysokie).

AMD przygotowuje nowe karty graficzne Radeon RX 6000

Warto dodać, że AMD przygotowuje się do wydania kolejnych, słabszych kart graficznych Radeon RX 6000 – według nieoficjalnych informacji, w planach jest Radeon RX 6400 i Radeon RX 6500 XT, czyli modele w niższego segmentu wydajnościowego. Czy cenowego również? O tym przekonamy się po sklepowej premierze.

Źródło: VideoCardz