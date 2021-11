Kopanie kryptowalut to ogromny biznes, który ciągle cieszy się sporym zainteresowaniem i przynosi ogromne zyski. Jak się okazuje, okazję chcą też wykorzystać producenci sprzętu – firma Sapphire po cichu sprzedaje górnikom specjalne karty graficzne do koparek kryptowalut.

Sapphire po cichu oferuje karty graficzne do koparek kryptowalut

Serwis El Chapuzas Informatico dotarł do dokumentacji technicznej kart Sapphire GPRO X080 i Sapphire GPRO X060 – to specjalne modele, które zostały zaprojektowane z myślą o koparkach kryptowalut.

Sapphire GPRO X080 bazuje na układzie graficznym AMD Navi 22 z 2560 procesorami strumieniowymi i dysponuje 10 GB pamięci GDDR6 160-bit (można powiedzieć, że to odpowiednik mobilnego układu AMD Radeon RX 6700M). Do chłodzenia wykorzystano dwuslotowy cooler z dwoma wentylatorami, a zasilanie doprowadza pojedyncza wtyczka 8-pin (co warto zauważyć, karta nie ma żadnych wyjść obrazu).

GPRO X080 ma oferować całkiem dobrą efektywność kopania kryptowaluty Ethereum - producent twierdzi, że przy standardowych parametrach osiąga około 38,05 MH/s (przy współczynniku TGP na poziomie 165 W), a po zoptymalizowaniu parametrów jest to około 41,6 MH/s (przy współczynniku TGP na poziomie 93 W).

Sapphire GPRO X060 to słabszy model - karta wykorzystuje rdzeń Navi 23 z 1792 jednostkami cieniującymi i dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 192-bit (specyfikacja przypomina model Radeon RX 6600). Producent zastosował nieco skromniejsze chłodzenie. Na śledziu wyprowadzono po jednym wyjściu HDMI i DisplayPort, a dodatkowe zasilanie doprowadza 8-pinowe gniazdo.

GPRO X060 standardowo ma osiągać wydajność 27,8 MH/s (przy współczynniku TGP na poziomie 100 W), ale po tuningu można uzyskać nawet 29,4 MH/s (przy współczynniku TGP na poziomie 60 W).

Karty Sapphire GPRO X080 i GPRO X060 dostępne tylko dla górników – ile trzeba zapłacić?

Modele Sapphire GPRO oficjalnie nie istnieją i nie można ich kupić w żadnym sklepie. Według ustaleń El Chapuzas Informatico, karty są sprzedawane bezpośrednio dużym farmom zajmującym się kopaniem kryptowalut – model GPRO X080 kosztuje około 750 euro, a GPRO X060 około 550 euro.

Na rynku kart graficznych ciągle brakuje sprzętu. Wygląda jednak na to, że producenci część dostaw przeznaczają na segment miningowy, gdzie można więcej zarobić (partnerzy Nvidii robią to jednak oficjalnie, wydając specjalne modele CMP). Ile kart trafia w ręce górników? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy...

Źródło: El Chapuzas Informatico