Większość płyt głównych Intel Z690 to high-endowe modele, które oferują świetną funkcjonalność, wyróżniają się efektownym designem… i są dostępne w astronomicznych cenach. Firma Gigabyte postanowiła jednak przygotować propozycję dla klientów z mniej zasobnym portfelem.

W ofercie tajwańskiego producenta pojawiła się płyta Gigabyte Z690M DS3H DDR4 – to podstawowy model, który obsługuje nowe procesory Intel Core 12. generacji i w teorii pozwoli na podkręcanie wersji z odblokowanym mnożnikiem (w praktyce odradzalibyśmy tam montaż lepszych modeli niż Core i5-12600K). Czego możemy oczekiwać?

Gigabyte Z690M DS3H DDR4 – płyta Z690 w budżetowym wydaniu

Model Gigabyte Z690M DS3H DDR4 zalicza się do mniejszych konstrukcji typu mATX. Producent oczywiście przewidział podstawkę LGA 1700 i - jak sama nazwa wskazuje - banki pamięci DDR4 DIMM – w tym przypadku cztery, które pozwolą na obsługę maksymalnie 128 GB RAM.



Za zasilanie procesora odpowiada skromna sekcja (6+2+1 @ 50A) z niedużym radiatorem - po takiej konstrukcji nie należy oczekiwać dobrych możliwości OC

Oprócz tego udostępniono dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4, cztery zwykłe SATA, a także trzy złącza dla kart rozszerzeń: jedno PCI-Express x16 i dwa PCI-Express x1. Co ważne, złącze dla karty graficznej działa w trybie PCI-Express 4.0 (płyta nie zapewnia wsparcia dla PCI-Express 5.0, jak w przypadku innych modeli Z690).

Ciekawostką jest również zestaw portów na tylnym panelu. Do dyspozycji oddano m.in. wyjścia VGA, HDMI i 2x DisplayPort dla zintegrowanej grafiki. Płyta oferuje też szybką kartę sieciową 2.5G LAN oraz trzy złącza audio z 8-kanałowego kodeka Realtek (producent nie podaje dokładnego modelu).

Specyfikacja płyty głównej Gigabyte Z690M DS3H DDR4

podstawka: Intel LGA 1700

format: mATX

banki pamięci: 4x DDR4-5333

złacza PCIe: 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 4.0 x1

złącza M.2: 2x M.2 PCIe 4.0 x4

złącza SATA: 4x SATA 6 Gb/s

audio: Realtek

sieć: 2.5G LAN Realtek

panel I/O: PS/2 2x USB 2.0 2x USB 3.0 2x USB 3.2 Gen2 (A+C) VGA, HDMI, 2x DP RJ45 2.5G LAN 3x audio



Model Gigabyte Z690M DS3H DDR4 to jedna z najbardziej podstawowych (żeby nie mówić budżetowych) konstrukcji, więc teoretycznie powinien zaliczać się do najtańszych płyt głównych Intel Z690. Jeżeli jesteście zainteresowani, to niestety będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość – według naszych informacji, płyta w tym roku jeszcze nie będzie dostępna w sprzedaży (o ile w ogóle u nas się pojawi).

Źródło: Gigabyte