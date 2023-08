Oto produkt, na który czekali wszyscy gracze - lub przynajmniej ta bardziej włochata część. Razer i Gillette przedstawiają gamingową maszynkę do golenia.

Wszystko zaczęło się niewinnie, bo od żartu na Prima Aprilis. Wtedy firma Razer podzieliła się z internetem zabawnym filmikiem z "lekko" zarośniętym graczem. Jegomość w pewnym momencie wyciągnął zza pazuchy myszkę i... ogolił się nią. Urządzenie Razer Razer (subtelna gra słów) miało skrywać na spodzie ostrza typowe dla golarek.

Oczywiście był to jedynie suchar, ale entuzjastyczne komentarze graczy pod filmikiem dały firmie do myślenia. I teraz mamy tego następstwa. Razer ogłosił właśnie, że w ramach współpracy z Gillette opracował GilletteLabs Razer Limited Edition, czyli limitowaną serię maszynek do golenia z paskiem złuszczającym.

W wiadomości od Razera czytamy: współpraca Razer x Gillette odzwierciedla głęboko zakorzenioną tradycję innowacji z silnym naciskiem na estetykę. Ozdobiona kultowym logo Razer z trójgłowym wężem i zielonymi znakami towarowymi, maszynka do golenia podoła wyzwaniom związanym z pielęgnacją - bez wysiłku i za jednym pociągnięciem. Dzięki skupieniu na jakości i wydajności jest to najlepsza golarka, jaką może otrzymać gracz.

Produkt ma metalową rączkę i podstawkę magnetyczną. A poza tym Gillette wspomina o dożywotniej gwarancji (na sprzęt).

źródło: Razer, Gillette.com