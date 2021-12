Już wkrótce również God of War przestanie być grą na wyłączność konsol PlayStation. Najwyższa pora przyjrzeć się temu, co zaoferuje na PC i kto będzie mógł tę pozycję sprawdzić u siebie.

Ujawniono wymagania sprzętowe God of War

Niedawna zapowiedź premiery God of War na PC nie była wielką sensacją. Sony już od pewnego czasu rozstaje się z kolejnymi popularnymi markami dotychczas oferowanymi na wyłączność PlayStation. God of War z 2018 roku, o którym więcej możecie dowiedzieć się z naszej recenzji, powinien okazać się dla wielu graczy łakomym kąskiem. Dziś Sony, Santa Monica Studio i NVIDIA ujawnili kilka istotnych informacji.

Przede wszystkim zaprezentowano wymagania sprzętowe. I co w tym kontekście istotne, zrobiono to dość konkretnie. Mowa bowiem o pięciu różnych konfiguracjach sprzętowych, które obejmują nie tylko konkretne podzespoły, ale też zapisy dotyczące rozdzielczości, ustawień graficznych oraz liczby klatek na sekundę.

God of War na PC z ulepszeniami

Wzmianka dotycząca firmy NVIDIA pozwala domyślać się, że God of War dołączy do grona gier obsługujących technologie NVIDIA DLSS i NVIDIA Reflex. Tak właśnie będzie. To jednak nie wszystko co jest akcentowane.

Twórcy obiecują również wyższą rozdzielczość cieni i ulepszone odbicia, bezproblemowe sterowanie przy pomocy myszki oraz klawiatury, ale i wsparcie dla padów, a także możliwość rozgrywki w 4K przy zniesionym limicie klatek na sekundę. Przewidziano również obsługę monitorów ultraszerokokątnych i technologii AMD FidelityFX Super Resolution.

Niektóre z ulepszeń pojawiły się na nowym zwiastunie wersji PC. Jednocześnie przypomina on o zbliżającej się premierze, którą zaplanowano na 14 stycznia. Gra będzie dostępna i na Steam i na Epic Game Store.

