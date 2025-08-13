Przeglądarki WWW

Chcą kupić przeglądarkę Google Chrome. Położyli na stole 35 miliardów dolarów

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
2 komentarzeDyskutuj z nami

To może być jeden z najgłośniejszych transferów w historii branży technologicznej. O ile do niego dojdzie, bo póki co nic nie jest przesądzone.

Firma Perplexity, odpowiedzialna za odpowiadarkę AI o tej samej nazwie, złożyła Google’owi ofertę kupna przeglądarki Chrome. Jak donosi Reuters, startup położył na stół 34,5 mld dol. uzyskanych od zewnętrznych inwestorów. 

Jest tylko jeden problem. Google tak naprawdę w ogóle nie jest zainteresowany sprzedażą. 

Sprzedaż przeglądarki Chrome. Amerykański rząd jest za, ale Google niekoniecznie

Wspomniana oferta to pokłosie postępowania antymonopolowego, które toczy się przeciwko Google’owi w Stanach Zjednoczonych. Jednym z postulatów Departamentu Sprawiedliwości USA jest przymusowa sprzedaż przeglądarki Chrome, co miałoby zwiększyć konkurencyjność na rynku wyszukiwarek i reklamy internetowej. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Jak wynika z danych StatCountera, w lipcu 2025 Chrome kontrolował blisko 70 proc. rynku przeglądarek desktopowych oraz przeszło 67 proc. mobilnych. Liczba użytkowników szacowana jest na 3,5 mld. 

Perplexity deklaruje, że po ewentualnym przejęciu zainwestuje w Chrome’a 3 mld dol. w ciągu pierwszych dwóch lat, będzie dalej rozwijać otwartoźródłowy projekt Chromium, nie zmieni domyślnej wyszukiwarki oraz zaoferuje pracę “znacznej części” zespołu odpowiedzialnego za rozwój przeglądarki. 

Warto odnotować, że w lipcu Perplexity wypuściło własną przeglądarkę o nazwie Comet. Ta bazuje na Chromium, ale została ściśle zintegrowana ze sztuczną inteligencją, która odpowiada za automatyczne nawigowanie po stronach internetowych i wypełnianie formularzy. 

Perplexity nie jest jedynym podmiotem zainteresowanym przejęciem, bo wcześniej w kolejce ustawiły się już OpenAI czy Yahoo. Dlaczego firmy gotowe są wydać miliardy na darmową aplikację? "Baza użytkowników Google Chrome jest warta swojej ceny i dodałaby ogromnego impetu każdemu startupowi z branży konwersacyjnej AI. Jego domyślna wyszukiwarka to główny powód, dla którego użytkownicy systemów Windows i Android korzystają z Wyszukiwarki Google zamiast lepszych alternatyw" - stwierdził Tim Sweeney, szef studia Epic Games w poście na platformie X. 

Trzeba jednak podkreślić, że opiewająca na 34,5 miliarda dolarów propozycja jest póki co jedynie próbą wykorzystania presji regulacyjnej, pod jaką znalazł się gigant z Mountain View. Google otwarcie sprzeciwia się pomysłowi zbycia Chrome’a, zapowiada odwołanie się od wyroku i proponuje w zamian mniej drastyczne rozwiązania, takie jak modyfikacja umów dotyczących domyślnej wyszukiwarki z partnerami. Mowa m.in. o porozumieniu z Apple’em, w ramach którego Google płaci 20 mld rocznie za bycie domyślną wyszukiwarką na iPhone’ach, iPadach i Macach. 

Przeczytaj także:

Komentarze

3
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    patryk1011
    2
    Nie wiem za bardzo po co im Chrome skoro Comet bazuje na Chromium i w sumie używam Cometa od kiedy wyszedł i uważam że dość ciekawie to działa, według mnie przyjemniej jak Chrome haha
    • avatar
      Voltrob
      0
      Takie kwoty biorą się z lenistwa i braku zdolności ludzi do zmian i analizowania z czego korzystają. Chrome to badziewie, od lat na rynku istnieją o wiele lepsze przeglądarki.

      Witaj!

      Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
      Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

      Połącz konto już teraz.

      Zaloguj przez 1Login