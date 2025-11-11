Szukasz AirTaga na Androida? Google stworzył listę lokalizatorów Find Hub

Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt lokalizatorów Bluetooth Find Hub, stanowiących konkurencję dla AirTagów Apple’a. Google postanowił zebrać je w jednym miejscu.

Find Hub, znane również jako Centrum znajdowania urządzeń lub Centrum lokalizacji Google (Google chyba nie może się zdecydować na polską nazwę), to stworzona przez Google’a platforma do odnajdywania zgubionych i skradzionych urządzeń. Swego czasu głównie smartfonów, ale w 2024 roku firma dodała wsparcie dla lokalizatorów Bluetooth, słuchawek i innych akcesoriów.

Niedawno Google po cichu zaktualizował internetową witrynę Find Hub, umieszczając na niej listę współpracujących marek i kompatybilnych urządzeń. W chwili publikacji tego artykułu obejmuje ona:

82 modele lokalizatorów Bluetooth;

67 modeli bezprzewodowych słuchawek i głośników;

jedną walizkę.

Niestety lista Google’a obejmuje wyłącznie nazwy produktów, bez kluczowych funkcji czy nawet zdjęć.

Find Hub działa jako oparta na crowdsourcingu sieć urządzeń z systemem Android, stworzona do bezpiecznego lokalizowania zagubionych przedmiotów, nawet gdy są offline. W przeciwieństwie do tradycyjnego śledzenia GPS, usługa ta wykorzystuje zaszyfrowane sygnały Bluetooth o niskiej energii, wysyłane przez zgubione przedmioty (np. smartfony, słuchawki, specjalne lokalizatory), które są anonimowo odbierane przez pobliskie urządzenia z Androidem należące do innych użytkowników. Urządzenia te przesyłają przybliżoną lokalizację zaszyfrowanym kanałem na konto właściciela.