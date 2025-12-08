One UI 8.5 zmierza na smartfony Samsunga. Co nowego?

Polska znalazła się na liście pierwszych krajów, w których Samsung rozpoczął testy interfejs One UI 8.5.

One UI 8.5 to oprogramowanie bazujące na Androidzie 16 QPR2. Oczekuje się, że od nowości będzie ono kontrolować nadchodzące smartfony z linii Galaxy S26, ale zanim do tego dojdzie, Samsung ruszył z publicznymi testami beta.

Rozwojową wersję One UI 8.5 mogą już pobrać użytkownicy smartfonów Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra, którzy zarejestrują się w programie beta za pomocą aplikacji Samsung Members. Program dostępny jest w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Korei oraz Indiach.

One UI 8.5 - lista nowych funkcji

Samsung chwali się nową wersją Asystenta zdjęć, który wykorzystuje AI do edytowania obrazów. Przerabianie fotografii można teraz podzielić na wiele etapów, które są zapisywane w historii edycji.

Funkcja Quick Share została zintegrowana z technologią rozpoznawania twarzy. Podczas udostępniania zdjęcia oprogramowanie ma sugerować wysłanie go do osób, które się na nim znajdują.

Funkcja Audio Broadcast pozwala teraz streamować na inne urządzenia Bluetooth głos z mikrofonu w telefonie, co ma się przydać podczas wydarzeń grupowych, w tym wycieczek. Do przesyłania dźwięku wykorzystywany jest protokół Auracast.

One UI 8.5 wnosi także współdzieloną pamięć. Aplikacja Moje pliki wyświetlać będzie teraz pliki z innych urządzeń Galaxy, w tym tabletów i laptopów.

Samsung dodał także nowe funkcje bezpieczeństwa. Oprogramowanie ma automatycznie blokować ekran, gdy wewnątrz aplikacji nastąpi zbyt wiele nieudanych prób weryfikacji tożsamości za pomocą odcisku palca, kodu PIN lub hasła.

Data udostępnienia aktualizacji do One UI 8.5 nie została jeszcze ujawniona, ale oczekuje się, że testy beta potrwają przynajmniej 2-3 miesiące.