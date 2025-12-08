W Święta najważniejsza jest pamięć – także ta cyfrowa. Zdjęcia, filmy i ważne dane potrzebują bezpiecznego miejsca. Tu wchodzi przenośny dysk SSD – mały, szybki i odporny, by Twoje pliki były zawsze pod ręką i dobrze chronione.

Materiał sponsorowany przez Samsung Electronics Polska

W świecie pełnym smartfonów i wielofunkcyjnych gadżetów łączących dziesiątki funkcji, dobrze jest pamiętać o wartości specjalizacji. Przenośny dysk SSD nie zrobi wszystkiego – nie zastąpi telefonu, nie zagra muzyki, nie zaparzy kawy – ale swoje zadanie wykona perfekcyjnie. Takie urządzenie zostało stworzone w jednym celu: zapewnić szybkie i bezpieczne przechowywanie danych. Kluczowym pozostaje pytanie, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze zewnętrznego SSD, by postawić na model najlepiej dopasowany do naszych potrzeb?

Poniżej przyglądamy się trzem modelom przenośnych dysków SSD od Samsung, które uchodzą za liderów w swoich kategoriach. Każdy z nich sprawdzi się w nieco innych zastosowaniach – łączy je jednak to, że stoją na straży naszych cyfrowych zasobów niczym strażnicy pamięci. Od ultraszybkiego transferu, przez wzmocnioną wytrzymałość, po kieszonkową wygodę – oto trzy przenośne SSD do zadań specjalnych, które warto poznać bliżej.

Samsung Portable SSD T7 – szybkość i elegancja na co dzień. Ten model to prawdziwy klasyk w swojej kategorii. Zaskarbił sobie uznanie użytkowników dzięki połączeniu eleganckiej, metalowej obudowy z wysoką wydajnością. Dysk mieści się na dłoni, waży zaledwie 58 gramów, a jednocześnie oferuje transfery sięgające 1050 MB/s przy odczycie i 1000 MB/s przy zapisie danych. T7 korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 2, dzięki czemu świetnie współpracuje z nowoczesnymi laptopami i konsolami, a jednocześnie jest kompatybilny wstecznie (bez problemu podłączymy go też do starszego portu USB 3.0, osiągając niższe – ale wciąż solidne – prędkości). Uniwersalność to duża zaleta tego nośnika – działa z komputerami PC i Mac, a także ze smartfonami z Androidem czy telewizorami. Samsung zadbał również o bezpieczeństwo: metalowa obudowa chroni podzespoły przed uderzeniami, a wbudowane sprzętowe szyfrowanie 256-bit AES pozwala zabezpieczyć dostęp do zawartości hasłem. Dysk występuje w kilku wariantach kolorystycznych oraz pojemnościach 1, 2 i 4 TB, więc każdy znajdzie wersję odpowiednią dla swojego archiwum danych.

Samsung Portable SSD T7 Shield – gdy potrzebujesz trwałości w terenie. Ten model to odporniejsza odmiana tradycyjnego T7, przygotowana z myślą o tych, którzy często pracują w trudniejszych warunkach lub po prostu chcą maksimum pewności. T7 Shield został zamknięty w wytrzymałej obudowie pokrytej specjalnym gumowym tworzywem – dysk nie ślizga się w dłoni i lepiej znosi upadki. Konstrukcja spełnia rygorystyczne normy odporności: niestraszne mu pył, kurz, zachlapania wodą, a nawet krótkotrwałe zanurzenie. Producent deklaruje, że nośnik przetrwa upadek z wysokości do 3 metrów, co czyni go solidnym towarzyszem podróży, sesji zdjęciowych w plenerze czy codziennej pracy w terenie. Co ważne, dodatkowa ochrona nie odbywa się kosztem wydajności – T7 Shield nadal osiąga transfery do 1050 MB/s i korzysta z szybkiego USB 3.2 Gen 2. Dysk ten oferowany jest w pojemnościach 1, 2, a nawet 4 TB, więc pomieści ogromne biblioteki zdjęć czy materiałów video. Samsung Portable SSD T7 Shield łączy więc trwałość i wydajność, pozostając przy tym na tyle kompaktowym, by zmieścił się w każdym plecaku czy kieszeni fotografa.

Samsung Portable SSD T9 – prędkość nowej generacji dla wymagających. To najnowszy i najszybszy z prezentowanych dysków przenośnych. Powstał z myślą o profesjonalistach i entuzjastach, którzy potrzebują ekstremalnie szybkiego transferu danych. T9 wykorzystuje interfejs USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s), dzięki czemu oferuje niespotykane wcześniej w przenośnych nośnikach prędkości – sekwencyjny odczyt i zapis danych sięgają do 2000 MB/s. Tak wysoka wydajność sprawia, że T9 znakomicie sprawdzi się przy obciążających zadaniach – edycji wideo 4K/8K, obsłudze dużych bibliotek zdjęć RAW, pracy z masywnymi projektami graficznymi czy po prostu ekspresowym backupie dużych pakietów danych. Samsung zadbał przy tym, by prędkości były stabilne: zastosowano technologię Dynamic Thermal Guard, która chroni dysk przed przegrzaniem i spadkiem wydajności nawet przy dłuższym kopiowaniu plików. Jego stylowy wygląd idzie w parze z wysoką wytrzymałością – da sobie radę z upadkiem z 3 m, a co więcej otrzymał wydłużoną 5-letnią gwarancję. Samsung Portable SSD T9 dostępny jest w wariantach 1, 2 oraz 4 TB, więc można dobrać jego pojemność do własnych potrzeb. To sprzęt dla tych, którzy nie chcą iść na żadne kompromisy – ani w kwestii szybkości, ani niezawodności.

Każdy z powyższych dysków specjalizuje się w czym innym, ale łączy je jedno: zapewniają spokój ducha w kwestii bezpieczeństwa danych. Niezależnie czy potrzebujemy kompaktowego magazynu na rodzinne zdjęcia, odpornej pamięci na górskie wyprawy z kamerą, czy też ultraszybkiego dysku do pracy kreatywnej – właściwie dobrany portable SSD spełni te zadania lepiej niż wielofunkcyjne gadżety. Dlatego pamiętajmy o pamięci: warto zainwestować w nowoczesny zewnętrzny dysk SSD, by nasze cenne dane były zawsze pod dobrą opieką.

Materiał sponsorowany przez Samsung Electronics Polska