Jeden przycisk – to wystarczyło, aby użytkownicy aplikacji Gmail na Androida mogli o wiele wygodniej korzystać z popularnego klienta poczty. Nowa funkcja pozwala zaznaczyć wszystkie wiadomości na koncie.

Google Gmail to bez wątpienia jedna z popularniejszych aplikacji do odbierania i wysyłania wiadomości e-mail. Zaraz obok rozwiązania giganta z Mountain View, innymi chętnie wybieranymi narzędziami są Mail od Apple oraz Outlook Microsoftu. Google postanowiło właśnie znacznie usprawnić swoje oprogramowanie i w aplikacji na Androida pojawiła się opcja zaznaczenia wszystkich wiadomości.

Zaznaczanie wszystkich wiadomości w Gmail

Do tej pory korzystający z androidowej wersji Gmaila użytkownicy nie mieli możliwości wyczyszczenia za jednym kliknięciem wszystkich nieodczytanych wiadomości. Aby to zrobić, najwygodniejszą opcją jak dotąd było zalogowanie się na konto w przeglądarkowej wersji Gmaila na komputerze lub przeklikiwanie każdego e-maila po kolei. W końcu jednak to się zmienia.

9to5Google zauważa, że najnowsza wersja Gmaila na Androida wprowadza funkcję “Zaznacz wszystko”. To nic innego jak niewielkie pole wyboru, które po kliknięciu umożliwia zaznaczenie wielu wiadomości w skrzynce. “Wielu” to jednak kluczowe słowo, na które należy zwrócić uwagę, bowiem funkcja zaznaczenia wszystkiego pozwala w istocie zaznaczyć… maksymalnie 50 wiadomości.

Zaznaczanie wielu wiadomości w Gmailu na Androidzie (Źródło: 9to5Google)

W teorii więc Google znacznie usprawniło “czyszczenie” skrzynki pocztowej w Gmail poprzez wdrożenie nowej funkcji na Androida. W praktyce natomiast pomimo jej obecności, użytkownicy, którzy przez dłuższy czas nie czytali wiadomości lub uzbierali pokaźną ilość niechcianego spamu, nadal muszą poświęcić chwilę na przewijanie wiadomości do automatycznego odczytania lub – jak wcześniej – skorzystać z przeglądarkowej wersji klienta poczty.

9to5Google zauważa, że opcję zidentyfikowano na razie w najnowszych wydaniach Gmaila na Androidzie. Nie wiadomo kiedy zaznaczanie wielu wiadomości jednym kliknięciem zostanie wprowadzone na urządzenia z iOS.