Google wprowadza kolejne nowości w Mapach - znalezienie konkretnego miejsca ma być łatwiejsze i dostarczyć więcej informacji. Bez problemu będzie można dotrzeć do wysoko ocenianych restauracji, ale też wyszukać stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Wyszukiwanie z Live View

Google ostatnio ogłosiło kilka zmian w Mapach oraz wyszukiwarce. Wśród nich znalazło się między innymi Neighborhood Vibe, które pozwala wyszukać najpopularniejsze miejsca wybranego regionu oraz lokalne perełki warte odwiedzenia. Gigant technologiczny zapowiedział także wprowadzenie wyszukiwania z podglądem na żywo, aby umożliwić użytkownikom bardziej intuicyjne odkrywanie otaczającej go rzeczywistości, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, miliardów zdjęć Street View oraz rzeczywistości rozszerzonej.

Zgodnie z zapowiedziami, od przyszłego tygodnia funkcja ta będzie już wdrażana w Londynie, Los Angeles, Nowym Jorku, Paryżu, San Francisco i Tokio, na telefonach z Androidem i iOS. Na blogu firmowym można przeczytać, jak będzie to dokładnie działać:

Podnieś telefon i dotknij ikony aparatu na pasku wyszukiwania, aby zobaczyć pobliskie sklepy i inne miejsca, takie jak kawiarnie, banki i bankomaty. Dzięki kierunkom i strzałkom opartym na AR możesz zobaczyć, w jakim kierunku się znajdują i jak daleko się znajdują — a nawet dostrzec miejsca, których nie widzisz bezpośrednio (np. sklep odzieżowy w okolicy), aby uzyskać najważniejsze informacje o okolicy.

Chcąc znaleźć inne miejsca do spędzania czasu, będzie można wybierać wśród różnych kategorii, by dowiedzieć się, co znajduje się w pobliżu. Co więcej, będzie też możliwe sprawdzenie kluczowych informacji o danej lokacji, np. czy jest aktualnie otwarta, jaki jest tam ruch, przedział cenowy i jakie oceniają ją inni użytkownicy.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Google ułatwiło również wyszukiwanie stacji ładujących dla samochodów elektrycznych. Wystarczy tylko wyszukać „stacje ładowania EV” i włączyć filtr „szybkie ładowanie”. Dzięki temu wyświetlą się stacje, które są wyposażone w ładowarki o minimalnej mocy 50 kW. Dodatkowo do wyboru będzie również filtr pozwalający wyświetlać stacje posiadające odpowiedni rodzaj wtyczki. Nowość jest już dostępna na telefonach z systemami Android i iOS w krajach, w których dostępne są stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Google już w 2020 roku uruchomiło dla niektórych krajów możliwość wyszukania miejsc, które są dostępne dla wózków inwalidzkich. Do tej pory było to możliwe w Australii, Japonii, Wielkiej Brytani i Stanach Zjednoczonych, natomiast teraz funkcja jest już dostępna dla wszystkich użytkowników na całym świecie.

Wystarczy włączyć ustawienie >>Dostępne miejsca<< w aplikacji Mapy Google. W profilu firmy zobaczysz ikonę wózka inwalidzkiego, jeśli ma ona wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich, i tę samą ikonę z przekreśleniem, jeśli jest to miejsce niedostępne. Możesz także sprawdzić, czy miejsce ma dostępne siedzenia, toalety i parking.

Funkcja ta działa w oparciu o informacje uzyskane od właścicieli firm i dzięki pomocy społeczności Map. Google daje też możliwość dodania szczegółowych informacji na temat danego miejsca.

Jak wam się podobają zmiany w Google Maps? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: blog.google