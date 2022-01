Gord, czyli strategia z gatunku dark fantasy właśnie doczekała się kolejnego zwiastuna. Tym razem nasze rodzime studio Covenant postawiło na mroczny, słowiański klimat.

Od momentu zapowiedzi, Gord jawi się jako mroczna produkcja, która ma łączyć w sobie mitologię słowiańską z elementami przetrwania podobnymi do tych, które znamy z innej gry od polskiego studia – Frostpunk. Zresztą nie ma co się dziwić, czemu twórcy postawili na takie połączenie, bowiem za produkcją Gord stoi Stan Just, który wcześniej pracował w CDP Red czy 11 bit studios. Nowy materiał tym razem nie ujawnia nam samej rozgrywki, a skupia się bardziej na budowaniu mrocznego, słowiańskiego klimatu. Zresztą, zobaczcie sami.

Zobacz grę Gord na nowym zwiastunie:

Kiedy premiera gry Gord?

Niestety, nowy zwiastun nie zdradza kiedy dokładnie przyjdzie nam wypróbować Gord w akcji. Studio nadal utrzymuje, że produkcja trafi na PC jeszcze w 2022 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy zmierza ona na inne platformy, bowiem w dużej mierze zależy to od tego, czy osiągnie sukces na PC. Pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać na nowe informacje.

Jak Wam się podoba nowy zwiastun Gord? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Gord Game, IGN, Steam