Gotham Knights będzie dostępne już wkrótce, w związku z czym twórcy ujawniają kolejne informacje na temat gry. Tym razem ujawnili, że produkcja otrzyma po premierze aktualizację, która przyniesie nowy tryb.

Co-op dla czterech graczy

Już za kilka dni odbędzie się premiera oczekiwanej przez wielu graczy gry studia WB Games Montreal. Niedawno ujawniono przedpremierowy zwiastun, który przybliża nam wewnętrzne refleksje każdego z czwórki bohaterów: Robina, Batgirl, Red Hooda oraz Nightwinga. Mogliśmy również dowiedzieć się nieco więcej na temat Trybunału Sów.

Jak się okazuje, miesiąc po premierze gry (dokładnie 29 listopada), zostanie wprowadzony dodatkowy tryb kooperacyjny Heroic Assault:

Zgodnie z zapowiedzią ma on pozwolić na kooperację 4 graczy jednocześnie, w przeciwieństwie do standardowego trybu co-op, dostępnego od premiery gry i przeznaczonego dla dwóch osób. Na ten moment nie wiadomo, czy razem z Heroic Assault pojawią się inne nowości, jednak dobrą informacją jest to, że będzie dostępny za darmo, w ramach aktualizacji.

Kiedy premiera Gotham Knights?

Gotham Knights zadebiutuje 21 października 2022 roku na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami, w grze nie pojawi się Batman - fabuła toczy się po jego śmierci. Do obrony ulic Gotham City stanie wymieniona już czwórka bohaterów - każdy z nich będzie miał inne umiejętności, które wykorzysta w walce z groźnymi bossami, np. Harley Quinn.

Grę można kupić już w przedsprzedaży - w ten sposób, z pudełkową wersją, otrzymuje się cyfrową skórkę Batmotocykla 233 Kustom.

