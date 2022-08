Redakcja portalu IGN ujawniła stroje bohaterów, które znajdą się w Gotham Knights. Projekty i specjalne zestawy zaprezentowano w najnowszym materiale o grze.

Przebieranki w Gotham Knights

Na początku tygodnia można było obejrzeć pierwsze 16 minut rozgrywki z Gotham Knights, gry akcji, nad którą pracuje studio Warner Bros. Games Montréal. Tym razem twórcy skupili się na zaprezentowaniu projektów 28 strojów dla Rycerzy Gotham.

Studio, podczas pracy nad strojami, współpracowało z DC oraz projektantami i artystami z całego świata: z Niemiec, Korei, Japonii, USA i Francji. Dzięki temu zadbano o szeroki wachlarz kostiumów i zróżnicowany design. Na premierę gry pojawi się 11 różnych zestawów, co łącznie zapewni 44 indywidualnych strojów.

Możliwa będzie również zmiana ich kolorów lub specjalnych dodatków. Geoff Ellenor, reżyser gry, podał nieco więcej szczegółów:

W każdym stylu stroju mamy cztery elementy, które można dostosować: kaptur, logo, rękawice i buty – plus kolorystyka. Możesz dostosować w ramach stylu kostiumu, ale nie możesz go dostosować w różnych stylach kostiumów. Powodem, dla którego to zrobiliśmy i dlaczego uważam, że to działa dobrze, jest to, że naprawdę pozwala nam na stworzenie spójnego projektu dla jednego stylu stroju.

Jak wam się podobają stroje zaprezentowane w filmie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: youtube, ign.com