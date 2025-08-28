  • benchmark.pl
  • PS Plus Essential na wrzesień 2025. Sony przygotowało 3 gry
PS Plus Essential na wrzesień 2025. Sony przygotowało 3 gry

Sebastian Barysz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Znamy szczegóły wrześniowej oferty PlayStation Plus Essential. Sony zamierza udostępnić subskrybentom trzy gry. Na liście co prawda brakuje głośnych tytułów z segmentu AAA, ale nie oznacza to, że oferta jest słaba.

Sony poinformowało o zmianach, jakie nastąpią w katalogu PlayStation Plus Essential we wrześniu. Nadchodzący miesiąc upłynie pod znakiem produkcji niezależnych. Nowe gry będą dostępne od 2 września, a to oznacza, że jeszcze do 1 września można skorzystać z sierpniowej oferty w skład której wchodzi Lies of P, Day Z oraz My Hero One's Justice 2.

PS Plus Essential na wrzesień 2025

Pierwszą grą z oferty jest Psychonauts 2, czyli kontynuacja udanej platformówki 3D z 2005 r. W tym przypadku nie ma rewolucji. Druga odsłona bazuje na sprawdzonych patentach, a w roli głównej ponownie występuje charakterystyczny “Raz”.

Kolejna gra z nadchodzącej oferty to znane i raczej powszechnie lubiane Stardew Valley. Ta niezależna produkcja z 2016 r. jest nadal konsekwentnie rozwijana przez jednego dewelopera. Idealna propozycja dla miłośników dwuwymiarowych gier RPG, którzy szukają czegoś, co potrafi skutecznie zrelaksować.

Ostatnią grą w zestawieniu jest Viewfinder, czyli niezależna gra logiczna, w której główną “bronią” jest aparat fotograficzny. Za jego pomocą należy manipulować otoczeniem, żeby rozwiązać łamigłówki. Na uwagę zasługuje surrealistyczny klimat produkcji.

Zmiany w PS Store

Sony aktualizuje nie tylko ofertę PS Plus. Zmienił się również sposób, w jaki można dokonać zwrotu gry z PlayStation Store. Od teraz jest dużo łatwiej.

Źródło: Blog PlayStation

