Green Hell to survivalowy horror warszawskiego studia Creepy Jar, zbierający bardzo pozytywne recenzje na Steamie. Jego premiera jest już za nami, ale twórcy nie przestają go rozwijać. W ramach ostatniej aktualizacji wzbogacili swój tytuł o tryb kooperacji.

Jak w każdej grze z gatunku survival horror, nasze zadanie w Green Hell polega na przetrwaniu. Walka o to, by przeżyć, nie należy do najłatwiejszych i nikt nie mówi, że z kimś u boku będzie łatwiej. Ale raźniej – na pewno. Dodany w ramach kwietniowej aktualizacji tryb kooperacji pozwala nam przeżyć przygodę w amazońskiej dżungli z jednym, dwoma albo i trzema znajomymi. Poniżej możecie zerknąć na to, jak to mniej więcej wygląda.

Zobacz najnowszy zwiastun Green Hell, prezentujący tryb kooperacji:

Wybierając przygotowany przez warszawskie studio Creepy Jar tryb kooperacji, będziemy mogli razem ze znajomym lub znajomymi budować swoją bazę pośrodku lasu deszczowego i odpoczywać po robocie przy ognisku, a także wspólnie gromadzić zasoby, polować i zdobywać jedzenie, jak również wzajemnie się o siebie troszczyć, choćby przez usuwanie pijawek.

Na potrzeby trybu kooperacyjnego ekipa ze stolicy przygotowała nowe modele postaci i zadbała o głosy dla nich, a do tego wprowadziła czat w grze i zmodyfikowała menu, aby można było łatwo zacząć zabawę ze znajomymi. Jeśli jesteście zainteresowani, a nie macie jeszcze swoich egzemplarzy, to ruszajcie na Steama – do 12 kwietnia Green Hell kupicie z 25-procentowym rabatem, czyli za 67,49 zł.

Źródło: Creepy Jar, Galaktus

