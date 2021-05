Twoją wielką pasją są gry i to z nimi wiążesz swoją przyszłość, ale nie ma kierunku studiów dla ciebie? Być może wkrótce się pojawi. Na UAM będzie można studiować… groznawstwo.

Co to jest groznawstwo?

Groznawstwo jako dziedzina naukowa skupia się na badaniach i analizach gier z kilku różnych perspektyw: od socjologicznej i psychologicznej, przez kulturoznawczą, narratologiczną i estetyczną, po ekonomiczną. Stawia gry na równi z filmami, książkami czy komiksami, dla których istnieją już filmoznawstwo, literaturoznawstwo czy komiksoznawstwo. Takiego samego statusu dorabia się teraz w Polsce, bo już w przyszłym semestrze ruszyć ma właśnie taki kierunek studiów.

Groznawstwo na UAM

Pierwsze w Polsce licencjackie studia groznawcze ruszą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w obrębie tamtejszego Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. Nowy kierunek ma zostać zainaugurowany już 1 października 2021 roku – o ile tylko wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zespół pod kierownictwem profesora Marka Kaźmierczaka i doktor Joanny Pigulak opracował komplementarny program nauczania. Jego głównym tematem są gry wideo, ale zajęcia dotyczyłyby również innych typów gier.

Kim być po studiach?

Aby studia miały sens, muszą dawać jakieś perspektywy. Przedstawiciele UAM przekonują, że w tym przypadku zdecydowanie tak jest. Adepci groznawstwa będą mieli wiedzę umożliwiającą pracę w mediach i game devie, ale też w wielu innych gałęziach rynku. – „Zamysł jest taki, by kształcić osoby, które będą o tych grach mówić i pisać, ale chcemy także, by to oni animowali rynek gier wideo, by potrafili wykorzystać je w edukacji, animacji kultury, a nawet w terapii. Możliwości jest bardzo wiele” – skomentował prof. Wojciech Otto, dyrektor IFMiSA.

Źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

