Meta wprowadza na swoją platformę VR dwa nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które ułatwią twórcom gier i aplikacji budowanie wirtualnych światów oraz wzbogacanie ich o interaktywne elementy.

Firma zapowiada, że wkrótce w narzędziu Worlds Desktop Editor pojawi się możliwość generowania konwersacyjnych bohaterów niezależnych (NPC) zasilanych przez duże modele językowe. Sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad postaciami w grze, a gracze będą mogli wchodzić z nimi w interakcje za pomocą głosu.

Twórcy gier VR na system Meta Horizon OS zyskają możliwość:

tworzenia dostosowywalnych NPC-ów, którzy angażują się w interakcje w odpowiedzi na głos gracza;

łączenia zaprogramowanych odpowiedzi z odpowiedziami generowanymi przez duże modele językowy;

wybierania głosów, które będą wypowiadać zarówno gotowe, jak i generowane dialogi;

rozszerzania narzędzia Character Builder o funkcje definiujące imię, historię, osobowość i dialog postaci;

testowania reakcji postaci przed opublikowaniem.

Meta zapowiada, że w przyszłości, dzięki AI, postacie będą mogły również wywoływać nieoskryptowane akcje w świecie gry, co ma podnieść realizm całego doświadczenia.

Oprócz tego firma ogłosiła udostępnienie narzędzia Environment Generation, które umożliwia tworzenie całych tematycznych scenerii za pomocą prostego polecenia tekstowego. Twórcy gier będą mogli błyskawicznie generować i testować różnorodne krajobrazy, używając zarówno szczegółowych parametrów, jak i ogólnych promptów.

Meta deklaruje, że każde wygenerowane przez AI środowisko jest bogate w szczegóły, tekstury i kolory, a jego elementy można modyfikować, co daje twórcom pełną kontrolę nad ostatecznym efektem.

Z generatywną sztuczną inteligencją eksperymentują także twórcy gier niepowiązanych z wirtualną rzeczywistością. W maju w popularnej grze “Fortnite” pojawiła się postać Dartha Vadera, z którą gracze mogli rozmawiać dzięki wykorzystaniu konwersacyjnej AI.