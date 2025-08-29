Smartfony

Co to za czary? Chiński smartfon z osobliwym rekordem Guinnessa

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

5,95 mm wystarczyło, by trafić na szczyt listy najsmuklejszych telefonów na świecie. Jakim cudem? Chińska marka sięgnęła po dość sprytną sztuczkę.

“Infinix Hot 60 Pro+ zostało oficjalnie certyfikowane przez Księgę rekordów Guinnessa jako najcieńszy na świecie smartfon z zakrzywionym wyświetlaczem, mierząc w najcieńszym punkcie zaledwie 5,95 mm” - pochwalił się Infinix. 

Choć 5,95 mm grubości jest wynikiem ponadprzeciętnie dobrym, to jednak Infinix Hot 60 Pro+ ustępuje Samsungowi Galaxy S25 Edge (5,8 mm), nie wspominając o vivo X5 Max z 2014 roku (4,75 mm). Sęk jednak w tym, że żaden z tych telefonów nie ma zakrzywionego ekranu, a rekord dotyczy tej konkretnej kategorii. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Jestem pewien, że zejście poniżej 6 mm dla każdej marki jest sporym wyzwaniem inżynieryjnym, ale jednak w kwestii rekordu ciężko oprzeć się wrażeniu, że Infinix Hot 60 Pro+ wygrał wyścig, w którym mało kto startował. 

Korzystając z okazji pragnę ogłosić, że zostałem dziś uznany za najszczuplejszego pilanina w naszej redakcji.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login