Co to za czary? Chiński smartfon z osobliwym rekordem Guinnessa

5,95 mm wystarczyło, by trafić na szczyt listy najsmuklejszych telefonów na świecie. Jakim cudem? Chińska marka sięgnęła po dość sprytną sztuczkę.

“Infinix Hot 60 Pro+ zostało oficjalnie certyfikowane przez Księgę rekordów Guinnessa jako najcieńszy na świecie smartfon z zakrzywionym wyświetlaczem, mierząc w najcieńszym punkcie zaledwie 5,95 mm” - pochwalił się Infinix.

Choć 5,95 mm grubości jest wynikiem ponadprzeciętnie dobrym, to jednak Infinix Hot 60 Pro+ ustępuje Samsungowi Galaxy S25 Edge (5,8 mm), nie wspominając o vivo X5 Max z 2014 roku (4,75 mm). Sęk jednak w tym, że żaden z tych telefonów nie ma zakrzywionego ekranu, a rekord dotyczy tej konkretnej kategorii.

Jestem pewien, że zejście poniżej 6 mm dla każdej marki jest sporym wyzwaniem inżynieryjnym, ale jednak w kwestii rekordu ciężko oprzeć się wrażeniu, że Infinix Hot 60 Pro+ wygrał wyścig, w którym mało kto startował.

Korzystając z okazji pragnę ogłosić, że zostałem dziś uznany za najszczuplejszego pilanina w naszej redakcji.