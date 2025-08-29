Intel wysyła procesory Nova Lake. Nowe modele coraz bliżej

Procesory Intel Nova Lake są na dobrej drodze do premiery. W sieci pojawiły się dane, według których producent już rozpoczął wysyłkę przedprodukcyjnych egzemplarzy.

Premiera procesorów Intel Nova Lake jest zapowiadana od dłuższego czasu, jednak do tej pory producent bardzo ostrożnie podchodził do ujawniania szczegółowych informacji na temat nowych jednostek. W praktyce oznacza to, że wciąż musimy opierać się głównie na niepotwierdzonych przeciekach, które co jakiś czas pojawiają się w sieci.

Intel wysyła procesory Nova Lake

Według najnowszych doniesień serwisu Tom's Hardware, Intel miał już rozpocząć wysyłkę przedprodukcyjnych egzemplarzy procesorów, co może sugerować, że zbliżamy się do kolejnych etapów przygotowań do rynkowej premiery.



Wpis z bazy transportowej, w którym ujawniono wysyłkę 28-rdzeniowego procesora Nova Lake-S

Użytkownik x86deadandback opublikował w serwisie X wpis, z którego wynika, że Intel wysłał do jednego z partnerów przedprodukcyjną próbkę procesora. Ma to być 28-rdzeniowy model Nova Lake-S, przeznaczony dla komputerów stacjonarnych.

Procesory Pre-QS (Pre-Qualification Sample) to wczesne wersje testowe układów, które trafiają do partnerów i producentów sprzętu przed rozpoczęciem masowej produkcji. Ich zadaniem jest weryfikacja działania nowych technologii oraz stabilności platformy, choć zwykle różnią się one taktowaniami i funkcjonalnością od finalnych modeli rynkowych.

Nowa generacja procesorów

Procesory Intel Nova Lake mają przynieść jedną z największych rewolucji w ofercie producenta od wielu lat. Jednostki wprowadzą trzy typy rdzeni – wydajne Coyote Cove, energooszczędne Arctic Wolf oraz niskoprądowe LPE (w topowych konfiguracjach da to nawet 52 rdzenie). Spodziewamy się dużego wzrostu wydajności, ale na szczegóły trzeba jeszcze poczekać.

Wcześniejsze przecieki mówiły też o specjalnych modelach z większą pojemnością pamięci podręcznej, co pozwolłoby poprawić wydajność w grach i aplikacjach wymagających niskich opóźnień. W mobilnych jednostkach pojawi się również zintegrowany układ graficzny z generacji Xe3 Celestial. Dzięki temu Intel chce mocniej konkurować z układami AMD, które od dawna stawiają na rozbudowane iGPU i pamięć cache 3D.

Warto jednak zaznaczyć, że procesory Nova Lake mają korzystać z nowych płyt głównych z gniazdem LGA 1954. Premiera chipów planowana jest na drugą połowę 2026 r, choć już teraz mówi się, że mogą one stać się największym skokiem wydajnościowym Intela od dekady.