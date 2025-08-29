Mobile

Nowy model Hammer Iron 6. Wytrzymały smartfon teraz w wersji 5G

przeczytasz w 1 min.
Sebastian Barysz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Hammer wprowadza na rynek nową wersję Hammer Iron 6. Od teraz dostępny jest w wariancie 5G. Jaka jest jego specyfikacja i ile wynosi cena?

Kolejna nowość od Hammer. Niedawno ujawniono Hammer Ranger, a teraz nadszedł czas na nową wersję Hammer Iron 6 - już jest dostępny w wersji 5G. Smartfon charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia, a to czyni ten mdoel dobrym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników pracujących w trudnych i zmiennych warunkach.

Hammer Iron 6 5G w szczegółach

Omawiany model spełnia rygorystyczne normy normy IP69 oraz wojskowy standard MIL-STD-810H. Radzi sobie z wodą, pyłem, upadkami i wstrząsami. Dodajmy do tego obecność wytrzymałego szkła Panda Glass i mamy naprawdę mocnego zawodnika w świecie smartfonów.

Nowa wersja oferuje połączenia 5G, obecna jest technologia VoLTE, funkcja Dual Sim. Pojemność baterii wynosi 6050 mAh. Smartfon posiada aparat główny 64 Mpix z matrycą Sony oraz kamerę noktowizyjną 24 Mpix. Co jeszcze oferuje Hammer Iron 6 5G? Warto wspomnieć o funkcji IR Blaster służącej do zdalnego sterowania urządzeniami, obecny jest zestaw aplikacji Hammer Tools, nie brakuje latarki – w tym przypadku o mocy 120 lumenów. Smartfon posiada wyświetlacz 6,56” HD z odświeżaniem 120 H. Całość działa na systemie Android 15, napędzanym 8-rdzeniowym procesorem MediaTek. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Wersje, cena, dostępność

Hammer Iron 6 5G występuje w dwóch wariantach kolorystycznych (pomarańczowo-czarny i klasyczny czarny) oraz w dwóch wariantach pamięci RAM/wewnętrznej (6 GB RAM i 128 GB pamięci oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej).

Hammer Iron 6 5GHammer Iron 6 5G

  • Hammer Iron 6 5G w wersji 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej można nabyć w cenie referencyjnej 1299 zł.
  • Hammer Iron 6 5G w wersji 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej można nabyć w cenie referencyjnej 1499 zł.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login