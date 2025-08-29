Nowy model Hammer Iron 6. Wytrzymały smartfon teraz w wersji 5G

Hammer wprowadza na rynek nową wersję Hammer Iron 6. Od teraz dostępny jest w wariancie 5G. Jaka jest jego specyfikacja i ile wynosi cena?

Kolejna nowość od Hammer. Niedawno ujawniono Hammer Ranger, a teraz nadszedł czas na nową wersję Hammer Iron 6 - już jest dostępny w wersji 5G. Smartfon charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia, a to czyni ten mdoel dobrym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników pracujących w trudnych i zmiennych warunkach.

Hammer Iron 6 5G w szczegółach

Omawiany model spełnia rygorystyczne normy normy IP69 oraz wojskowy standard MIL-STD-810H. Radzi sobie z wodą, pyłem, upadkami i wstrząsami. Dodajmy do tego obecność wytrzymałego szkła Panda Glass i mamy naprawdę mocnego zawodnika w świecie smartfonów.

Nowa wersja oferuje połączenia 5G, obecna jest technologia VoLTE, funkcja Dual Sim. Pojemność baterii wynosi 6050 mAh. Smartfon posiada aparat główny 64 Mpix z matrycą Sony oraz kamerę noktowizyjną 24 Mpix. Co jeszcze oferuje Hammer Iron 6 5G? Warto wspomnieć o funkcji IR Blaster służącej do zdalnego sterowania urządzeniami, obecny jest zestaw aplikacji Hammer Tools, nie brakuje latarki – w tym przypadku o mocy 120 lumenów. Smartfon posiada wyświetlacz 6,56” HD z odświeżaniem 120 H. Całość działa na systemie Android 15, napędzanym 8-rdzeniowym procesorem MediaTek.

Wersje, cena, dostępność

Hammer Iron 6 5G występuje w dwóch wariantach kolorystycznych (pomarańczowo-czarny i klasyczny czarny) oraz w dwóch wariantach pamięci RAM/wewnętrznej (6 GB RAM i 128 GB pamięci oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej).