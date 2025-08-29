Ma być lepszy od iOS i Androida z OneUI 8. Xiaomi prezentuje HyperOS 3

Premiera nowego oprogramowania dla smartfonów dużego producenta to zawsze spore wydarzenie. Właśnie poznaliśmy najnowszy system od Xiaomi. Jest sporo nowości i poprawki wydajności.

Właśnie odbyła się premiera nowego systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych Xiaomi. HyperOS 3 bazuje na Androidzie, wygląda bardzo dobrze i ma sporo ciekawych funkcji. Przyjrzyjmy się więc bliżej nowemu oprogramowaniu, które już niebawem pojawi się na urządzeniach chińskiej marki.

Premiera HyperOS 3

Nowy system Xiaomi w chińskiej wersji bazuje na najnowszym Androidzie 16. Prawdopodobnie tak samo będzie i w przypadku wersji globalnej, w tym na rynek polski. Pierwszymi urządzeniami, które dostaną nowe oprogramowanie będą m.in. seria Xiaomi 15, POCO F7, a także najnowsze tablety Xiaomi Pad 7 Pro i 7s Pro 12.5. Kolejne modele dostaną możliwość instalacji nowego systemu później. Wciąż mówimy jednak o wersji beta, a Xiaomi testuje działanie systemu. Stabilna wersja została zaplanowana na IV kwartał tego roku.

Co nowego w HyperOS 3?

Największą nowością jest interfejs Super Island, czyli rozwiązanie inspirowane Dynamic Island z iPhone’ów. Xiaomi poszło jednak o krok dalej - zamiast jednej wyspy mamy tutaj układ „trzech wysp”, które mogą wyświetlać równocześnie różne informacje. W praktyce oznacza to, że użytkownik zobaczy w jednym miejscu np. status ładowania baterii, nawigację samochodową i powiadomienia o dostawie. Z poziomu Super Island można też rozwijać mini-okna, wykonywać szybkie akcje czy udostępniać trasę i harmonogram znajomym na WeChacie.

Nowy system to jednak nie tylko efektowny interfejs. Xiaomi mocno popracowało nad wydajnością. Według zapowiedzi gry mają działać nawet o 15% szybciej, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i GPU o około 10%. System reaguje też sprawniej - aplikacje uruchamiają się szybciej, a całość uzupełnia ponad 100 nowych animacji, dzięki którym interfejs jest bardziej płynny i nowoczesny.

Zmian doczekał się również wygląd systemu. HyperOS 3 oferuje nowy zestaw ikon w prostszym stylu, odświeżony pasek statusu oraz możliwość dowolnego ustawienia siatki ikon na ekranie głównym. Pojawił się też zupełnie nowy ekran blokady - użytkownik może nie tylko wybierać spośród gotowych motywów, ale również generować alternatywne wersje zdjęć czy filmów i ustawiać je jako animowane tapety.

Xiaomi nie zapomniało o sztucznej inteligencji i integracji z innymi urządzeniami. W tle działają ulepszone algorytmy AI, które mają wspierać codzienną obsługę smartfona. Z kolei nowością jest pełna współpraca z urządzeniami Apple - można synchronizować powiadomienia z iPhone’a, przenosić pliki, oglądać współdzielone albumy z chmury, a nawet korzystać z funkcji mirroringu na iPadzie czy MacBooku. To ruch, który może szczególnie spodobać się osobom korzystającym równolegle z ekosystemu Apple i Xiaomi.

Lista urządzeń z aktualizacją (beta testy)

Xiaomi dostarczy nowe oprogramowanie do użytkowników wielu swoich urządzeń. Odbędzie się to w trzech turach. Początkowo pojawia się możliwość instalacji wersji beta.

Od 29 sierpnia:

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro

Redmi K80 Pro, K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12.5

POCO F7

Od 17 września:

Redmi K80

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Ultra

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED (2025)

Od 30 września: