Samsung wyraźnie wzmacnia swoją ofertę dla graczy. Monitory Odyssey i telewizory OLED na 2026 r. zyskają obsługę NVIDIA G-SYNC, co ma przełożyć się na płynniejszą rozgrywkę bez zacięć i rozrywania obrazu.

Rynek graczy staje się dla Samsunga coraz ważniejszy – i nie jest to już tylko deklaracja, ale wyraźny kierunek rozwoju produktów. Widać to w zapowiedziach na 2026 rok: nowe telewizory OLED oraz monitory gamingowe z serii Odyssey otrzymają wsparcie dla technologii NVIDIA G-SYNC. Dla graczy oznacza to przede wszystkim jedno: stabilniejszy, płynniejszy obraz bez irytujących zacięć i rozrywania klatek.

Co wprowadza NVIDIA G-SYNC?

NVIDIA G-SYNC to technologia synchronizacji adaptacyjnej, która dopasowuje częstotliwość odświeżania ekranu do liczby klatek generowanych przez kartę graficzną NVIDIA GeForce. W praktyce eliminuje to efekt „tearingu” (rozrywania obrazu) oraz ogranicza stuttering, czyli mikroprzycięcia widoczne szczególnie w dynamicznych scenach. Zamiast sztywnego odświeżania, ekran reaguje na realną wydajność GPU, co przekłada się na płynniejsze i bardziej przewidywalne wrażenia z gry.

W 2026 roku zgodność z G-SYNC obejmie telewizory OLED Samsunga: S95H, S90H i S85H, a także nowe monitory gamingowe Odyssey G6 w wersjach G60H i G61SH.

Samsung Odyssey G6

Nowa generacja monitorów Odyssey G6 pokazuje, że Samsung próbuje trafić w potrzeby różnych grup graczy.



Monitor Samsung Odyssey G6 G60H

Model G60H to 27-calowy monitor zaprojektowany z myślą o rozgrywkach rankingowych i e-sporcie. Konstrukcja wyróżnia się trybem Dual Mode, który pozwala przełączać się między natywną rozdzielczością QHD z odświeżaniem sięgającym 600 Hz, a rozdzielczością HD z częstotliwością aż 1040 Hz. To rozwiązanie daje użytkownikowi wybór między maksymalną szybkością a wyższą szczegółowością obrazu – zależnie od rodzaju gry.

Z kolei Odyssey G6 G61SH również ma 27 cali, ale stawia na jakość obrazu. Panel QD-OLED o rozdzielczości QHD i częstotliwości 240 Hz oferuje wysoki kontrast, precyzyjne kolory i bardzo krótki czas reakcji (0,03 ms GTG). Obsługa HDR10+ GAMING sprawia, że monitor ten może zainteresować graczy, którzy oczekują efektownej oprawy wizualnej bez rezygnacji z responsywności.

Telewizory OLED 2026: granie na dużym ekranie

Samsung rozwija także segment dużych wyświetlaczy do gier. Telewizory OLED na 2026 r. zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności: modele S95H i S90H obsługują odświeżanie do 165 Hz, a S85H do 120 Hz. Takie parametry jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane głównie dla monitorów komputerowych, dziś coraz częściej trafiają do salonu.



Telewizor Samsung OLED S95H

Oprócz NVIDIA G-SYNC, nowe OLED-y wspierają również AMD FreeSync Premium Pro. Jest to konkurencyjna technologia synchronizacji adaptacyjnej, działająca podobnie jak G-SYNC, lecz przeznaczona dla kart graficznych AMD. Wersja Premium Pro kładzie nacisk na stabilną rozgrywkę w HDR, dbając o płynność obrazu i niskie opóźnienia także przy materiałach o wysokiej jasności i szerokim zakresie tonalnym.

HDR i komfort oglądania

W tegorocznej linii OLED-ów Samsung wprowadza także format HDR10+ Advanced. To rozwinięcie standardu HDR10+, które pozwala na precyzyjniejsze sterowanie jasnością, kontrastem i kolorami scena po scenie, zarówno w grach, jak i w innych treściach wideo.

Modele S95H i S90H wyposażono dodatkowo w technologię Glare Free, ograniczającą refleksy świetlne. W kontekście grania – zwłaszcza w jasnych pomieszczeniach – może to mieć realne znaczenie dla komfortu i czytelności obrazu.

Wyraźny sygnał dla graczy

Wsparcie dla NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro w monitorach i telewizorach Samsunga na 2026 rok pokazuje, że firma coraz poważniej traktuje graczy jako kluczową grupę odbiorców. Zamiast skupiać się wyłącznie na parametrach „na papierze”, Samsung rozwija rozwiązania, które realnie wpływają na płynność i stabilność rozgrywki – zarówno przy biurku, jak i na dużym ekranie w salonie.