Nowy trend w smartfonach. To akcesorium zmieni twojego iPhone’a w aparat

Masz iPhone’a i zazdrościsz użytkownikom chińskich flagowców dostępności pokrowców z telekonwerterami? Już nie musisz, bo pojawiło się bardzo podobne akcesorium dla smartfonów Apple’a.

Chińscy producenci smartfonów wykreowali w ostatnich miesiącach nowy fotograficzny trend. Flagowce vivo, OPPO czy Honora sprzedawane są z opcjonalnymi zestawami akcesoriów, które przekształcają telefon w aparat z doczepianym teleobiektywem.

Miałem już okazję przetestować tego typu telekonwerter m.in. na przykładzie vivo X300 Pro i byłem nim zachwycony. Taki zestaw jest wbrew pozorom zaskakująco mobilny, a jakość przybliżenia optycznego i ekstremalnie płytka głębia ostrości deklasują jakikolwiek "goły" telefon.

PGYTECH RetroVa - etui z telekonwerterem do iPhone’a

RetroVa to akcesorium wyprodukowane przez firmę PGYTECH, wyraźnie inspirowane oficjalnymi dodatkami do telefonów vivo, OPPO i Honora. Cały zestaw obejmuje:

etui na telefon z MagSafe oraz mocowaniem obiektywu i statywu;

doczepiany uchwyt z fizycznymi przyciskami obsługi aparatu i slotem na kartę microSD;

teleobiektyw o przybliżeniu 2,35x;

pierścień do mocowania statywu;

sakiewkę na teleobiektyw;

pasek do noszenia na ramieniu;

specjalną aplikację z trybem profesjonalnym i wbudowanymi filtrami w stylu retro.

PGYTECH wprowadza na rynek cztery zestawy akcesoriów dla iPhone’ów 16 Pro, 16 Pro Max, 17 Pro i 17 Pro Max. Producent ogłosił ponadto, że po premierze iPhone’a 18 Pro wydane zostanie nowe etui, które pozwoli na przymocowanie zakupionego wcześniej teleobiektywu.

Telekonwerter nakładany jest na peryskopowy teleobiektyw iPhone’a, mnożąc jego przybliżenie razy 2,35. W zależności od smartfonu, sumaryczne przybliżenie optyczne wynosi zatem:

Z doświadczenia wiem, że wydłużona ogniskowa w połączeniu z płytszą głębią ostrości świetnie sprawdza się podczas robienia portretów.

PGYTECH RetroVa - cena i dostępność

Cały zestaw RetroVa wyceniono na 229,95 dol., czyli równowartość 820 zł bez podatków. Osoby, które wesprą projekt na Kickstarterze, mogą jednak liczyć na 20-procentową zniżkę (184 dol., czyli ok. 660 zł). Wysyłkę zaplanowano na marzec.