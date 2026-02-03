Intel wraca do gry. Premiera procesorów Xeon 600

Po trzech latach ciszy Intel wraca do gry o profesjonalne stacje robocze. Nowe procesory Xeon 600 mają rzucić wyzwanie Threadripperom AMD, oferując rekordową liczbę rdzeni, ogromną przepustowość pamięci i funkcje klasy serwerowej.

Po niemal trzech latach przerwy Intel ponownie wchodzi do segmentu desktopowych stacji roboczych. Nowa rodzina procesorów Intel Xeon 600 (Granite Rapids-WS) ma być bezpośrednią odpowiedzią na dynamiczny rozwój platformy AMD Ryzen Threadripper, w szczególności najnowszej serii 9000. Jak zauważa serwis Tom's Hardware, powrót Intela do tej klasy sprzętu nie jest przypadkowy – przez ostatnie lata rynek stacji roboczych został w dużej mierze zdominowany przez AMD, a Xeon 600 ma tę sytuację realnie zmienić.

Więcej rdzeni i architektura Redwood Cove

W przeciwieństwie do poprzedniej generacji Sapphire Rapids-WS, gdzie Intel dzielił ofertę na dwie linie – Xeon W-2500 i W-3500 – tym razem producent stawia na jedną, spójną markę. Wszystkie procesory z segmentu workstation trafiają do serii Xeon 600, co ma uprościć pozycjonowanie i komunikację.

Procesory bazują na mikroarchitekturze Redwood Cove, znanej już z serwerowych Xeonów oraz mobilnych układów Meteor Lake. W wersji workstation Intel zrezygnował z architektury hybrydowej i postawił wyłącznie na wydajne rdzenie P-core z obsługą wielowątkowości (Hyper-Threading). To wyraźny sygnał, że nowe Xeony są projektowane z myślą o profesjonalnych aplikacjach, które lepiej skalują się na jednorodnych, wysokowydajnych rdzeniach.

Jednym z kluczowych wyróżników Xeonów 600 jest znaczący wzrost liczby rdzeni. Dotychczasowy flagowiec z rodziny Sapphire Rapids-WS – Xeon w9-3595X – oferował maksymalnie 60 rdzeni. W nowej generacji Intel idzie znacznie dalej – topowy Xeon 698X wyposażono aż w 86 rdzeni, a model Xeon 696X oferuje 64 rdzenie.

W sumie zapowiedziano jedenaście modeli, z czego pięć będzie dostępnych w sprzedaży detalicznej w wersjach pudełkowych:

Intel Xeon 696X (64 rdzenie),

Intel Xeon 678X (48 rdzeni),

Intel Xeon 676X (32 rdzenie),

Intel Xeon 658X (24 rdzenie),

Intel Xeon 654 (18 rdzeni),

a pozostałe trafią głównie do producentów gotowych stacji roboczych.

Deklarowana wydajność i zastosowania

Według danych Intela seria Xeon 600 oferuje do 9 proc. wyższą wydajność jednowątkową oraz nawet 61 proc. lepszą wydajność wielowątkową w porównaniu do poprzedniej generacji Xeon W-3500. Tak duży wzrost w zadaniach wielowątkowych wynika przede wszystkim z istotnie zwiększonej liczby rdzeni.

W testach SPEC Workstation 4 flagowy Xeon 698X w porównaniu do starego modelu Xeon w9-3595X notuje wyraźne wzrosty wydajności w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją, finansami, naukami przyrodniczymi oraz mediami i rozrywką. W praktycznych scenariuszach Intel wskazuje między innymi na znacznie szybsze renderowanie w Blenderze oraz zauważalne przyspieszenie narzędzi wykorzystujących AI, takich jak Topaz Video Upscaler.

Platforma jako największy atut

Jednym z najmocniejszych argumentów Xeonów 600 jest sama platforma. Procesory obsługują ośmiokanałową pamięć DDR5 z oficjalnym wsparciem dla taktowań do 6400 MT/s, oferują 128 linii PCIe 5.0, wsparcie dla standardu CXL 2.0 oraz akceleratory Intel AMX w każdym rdzeniu, teraz również z obsługą instrukcji FP16.

Szczególnie istotna jest maksymalna pojemność pamięci – do 4 TB RAM, co wyraźnie przewyższa możliwości zarówno standardowych Threadripperów 9000, jak i nawet serii Threadripper Pro 9000 WX (obsługują one odpowiednio 1 TB i 2 TB RAM).

Nowością w segmencie stacji roboczych Intela jest również wsparcie dla pamięci MRDIMM (Multiplexed Rank DIMM). To rozwiązanie znane dotąd głównie z serwerów, pozwalające na znaczące zwiększenie przepustowości pamięci poprzez łączenie pasma dwóch rang. W przypadku Xeonów 600 oznacza to obsługę modułów o prędkościach sięgających 8000 MT/s. MRDIMM-y będą jednak dostępne tylko w najwyższych modelach i są kierowane głównie do zastosowań HPC oraz zaawansowanych obciążeń obliczeniowych.

Xeon 600 kontra AMD Ryzen Threadripper

Intel nie zaprezentował jeszcze bezpośrednich benchmarków porównujących Xeony 600 z Threadripperami 9000, dlatego realny układ sił poznamy dopiero po niezależnych testach.

W teorii Intel wreszcie dogania, a miejscami nawet przewyższa standardowe Threadrippery 9000 pod względem liczby rdzeni (choć AMD nadal zachowuje przewagę w segmencie Threadripper Pro, gdzie oferuje do 96 rdzeni). Intel kontruje też znacznie większą pojemnością pamięci, rozbudowanymi możliwościami I/O, zaawansowanymi instrukcjami AMX przydatnymi w zadaniach AI oraz funkcjami klasy korporacyjnej, takimi jak vPro.

Dla kogo są nowe Xeony?

Seria Xeon 600 została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. To procesory stworzone do renderingu 3D, produkcji VFX, analizy danych, symulacji naukowych, projektowania inżynieryjnego, pracy w CAD oraz zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Powrót Intela do segmentu stacji roboczych jest więc nie tylko symboliczny, ale również bardzo ambitny. Teraz pozostaje pytanie, czy Xeon 600 faktycznie okaże się realną alternatywą dla dominujących dziś rozwiązań AMD.

Intel zapowiada, że nowe płyty główne LGA 4710 z chipsetem W890 oraz kompletne systemy od firm takich jak Dell, Lenovo, Supermicro czy Puget pojawią się pod koniec marca, choć dokładna data premiery samych procesorów nie została jeszcze ujawniona.