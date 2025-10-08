Haier w nowej kategorii. Teraz debiutuje w RTV

Haier rozszerza swoje portfolio, wprowadzając swoją pierwszą linię telewizorów RTV. "Oferta obejmuje 16 modeli dostępnych w przekątnych od 55” do 85”, od kompaktowych ekranów po większe formaty idealne do domowego kina".

Jak informuje marka, nowa oferta ma łączyć "najnowsze technologie, takie jak QD-MiniLED, MiniLED, QLED i OLED, z eleganckim, minimalistycznym designem", co ma szczególnie wpływać na jakość przeżyć dla odbiorców, jednocześnie stanowiąc redefinicję domowej rozrywki.

Nowa jakość obrazu

Flagowe modele Haier H65M95EUX 65” i Haier H55M90EUX 55” zostrayły wyposażone odpowiednio w matryce QD-MiniLED 4K UHD oraz MiniLED 4K. Jak deklaruje producent mają one oferować wyrazisty kontrast, szeroką paletę kolorów i głębię czerni. Ponadto, obraz ma być odświeżany na poziomie 144 Hz z obsługą VRR (Variable Refresh Rate), co może szczególnie przypaść do gustu graczom.

Linia QLED (seria S80 i Q80) z kolei wyróżnia się zastosowaną technologią Quantum Dot, która to gwarantuje "miliard odcieni barw i naturalne odwzorowanie obrazu". Z kolei modele OLED C95 mają zapewniać "perfekcyjną czerń, nieskończony kontrast i wyjątkową precyzję detali".

Najnowsze procesory

Haier zapewnia, że telewizory zostały wyposażone w najnowsze procesory, "które dbają o płynność działania oraz błyskawiczne przetwarzanie obrazu". Premium modele telewizorów mają osiągać do 1300 nitów, co z kolei ma wpłynąć na lepszy, bardziej dynamiczny i realistyczny obraz.

Kolejną cechą telewizorów jest dźwięk przestrzenny w technologii Dolby Atmos. W modelach OLED C95 ponadto zastosowano soundbar Harman Kardon, który ma zapewniać "kinową moc brzmienia".

Smart funkcje

Cała rodzina Haier działa na platformie Google TV, dzięki czemu telewizor może być sterowany głosowo. Ponadto, opcja ta zapewnia personalizowane rekomendacje i dostęp do "tysięcy" aplikacji. Telewizory wspierają również ekosystem inteligentnego domu.

Wybrane modele mogą poszczycić się innowacyjnym pilotem solarnym, który ładuje się światłem sztucznym lub słonecznym, co ma być niezwykle ekologicznym rozwiązaniem zaproponowanym przez markę.