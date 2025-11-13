Steam wraca na rynek konsol. Nowy Steam Machine ma być wydajny jak PC

Po dekadzie od nieudanego eksperymentu Valve wraca do świata konsol. Firma zapowiedziała nową Steam Machine – kompaktową, sześcienną platformę do grania na dużym ekranie, która ma rywalizować z Xboxem i PlayStation. Premiera zapowiedziana jest na początek 2026 roku.

Valve najwyraźniej chce wykorzystać sukces przenośnego Steam Decka i przenieść go do salonu. Nowy Steam Machine ma być połączeniem wygody konsoli z elastycznością komputera PC. W przeciwieństwie do starego Steam Machine z 2015 r., tym razem firma samodzielnie zaprojektowała całe urządzenie, dążąc do stworzenia jednolitej, łatwej w utrzymaniu platformy dla graczy.

Konsola ma formę niewielkiego sześcianu o krawędzi ok. 16 cm, ozdobionego na froncie paskiem LED sygnalizującym status systemu i pobierania. Ciekawostką jest możliwość personalizacji wyglądu "kostki" i zmiany frontowego panelu. Valve zapewnia, że mimo kompaktowej budowy sprzęt pozostanie „chłodny i cichy” nawet przy dużym obciążeniu.

Do dyspozycji użytkownika oddano pięć portów USB (w tym jeden USB-C 3.2 Gen 2), wyjścia wideo HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, a także łączność LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Konsola dostępna będzie w dwóch wersjach – z dyskiem SSD o pojemności 512 GB lub 2 TB, z możliwością rozbudowy o dodatkowy nośnik M.2 lub kartę microSD.

Wydajność na poziomie komputera

W środku zastosowano autorski układ opracowany przez firmę AMD, łączący 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor oparty na architekturze Zen 4 z układem graficznym, wyposażonym w 28 jednostek obliczeniowych RDNA 3 i 8 GB pamięci GDDR6. Całość wspiera 16 GB pamięci RAM typu DDR5. Według Valve nowa Steam Machine ma być ponad sześciokrotnie wydajniejsza od przenośnego Steam Decka. Porównanie specyfikacji technicznej stawia nowego Steam Machine mniej więcej pomiędzy konsolą Xbox Series S a PlayStation 5.

Valve obiecuje „granie na poziomie desktopowym” z obsługą FSR-upscalingu i możliwością rozgrywki w 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz z włączonym ray tracingiem. Mimo wszystko, przy bardziej wymagających tytułach i wysokich ustawieniach graficznych, ograniczeniem może okazać się ilość pamięci VRAM – 8 GB to dziś wartość graniczna dla gier AAA. W przyszłości może okazać się niewystarczająca.

Warto również zauważyć, że architektura RDNA 3 nie wspiera najnowszej technologii FSR 4 (znanej np. z kart graficznych Radeon RX 9000), pozwalającej znacząco poprawić jakość i płynność obrazu. Oznacza to, że Steam Machine będzie korzystać z wcześniejszej wersji FSR 3.1, co może przełożyć się na gorszą jakość upscalingu np. w porównaniu z nadchodzącą PlayStation 5 Pro.

SteamOS jako serce ekosystemu Valve

Nowa konsola działa pod obsługą systemu SteamOS, który napędza też Steam Decka. Po uruchomieniu użytkownik trafia bezpośrednio do znanego interfejsu Big Picture, umożliwiającego dostęp do całej biblioteki gier Steam. Gry nieposiadające natywnej wersji dla Linuksa uruchamiane są dzięki technologii Proton.

Valve podkreśla, że dzięki Deckowi miliony graczy zaczęły korzystać z Linuksa do grania, co napędza rozwój tej platformy. Steam Machine, podobnie jak Steam Deck, ma obsługiwać Steam Remote Play, zapisy w chmurze oraz pełne możliwości systemu PC – od przeglądania Internetu po instalację dodatkowego oprogramowania.

Specyfikacja Steam Machine (2026)

System: SteamOS 3 (na bazie Arch Linux)

Procesor: AMD 6-rdzeniowy / 12-wątkowy architektura Zen 4 (TDP 30 W)

Gafika: AMD na bazie architektury RDNA 3 28 CU, 8 GB VRAM GDDR6 (TDP 110 W)

Pamięć RAM: 16 GB DDR5

dysk: 512 GB lub 2 TB SSD NVMe

sieć: Gigabit Ethernet (1 Gb/s) Wi-Fi 6E (2×2) Bluetooth 5.3 (dedykowana antena) Zintegrowany odbiornik Steam Controller (2,4 GHz)

złącza: DisplayPort 1.4 – do 4K/240 Hz lub 8K/60 Hz, HDR, FreeSync HDMI 2.0 – do 4K/120 Hz, HDR, FreeSync, CEC czytnik kart microSD o dużej szybkości Porty USB: 2× USB-A 3.2 Gen 1 (z przodu) 2× USB-A 2.0 (z tyłu) 1× USB-C 3.2 Gen 2 (z tyłu)

Wymiary i waga: Wymiary: 152 mm (wys.) × 156 mm (szer.) × 162,4 mm (gł.) Waga: 2,6 kg



Nowy kontroler i plany na przyszłość

Wraz z konsolą Valve zapowiedziało również nowego Steam Controllera, wyposażonego w magnetyczne analogi, dwa trackpady, haptyczne wibracje i bezprzewodową łączność. Urządzenie będzie kompatybilne nie tylko ze Steam Machine, ale także z PC i Steam Deckiem.

Firma potwierdziła też prace nad nowym headsetem VR o nazwie Steam Frame. Szczegóły dotyczące cen zarówno konsoli, jak i kontrolera, mają zostać ujawnione po Nowym Roku.

Powrót z lekcją pokory

Valve wydaje się dobrze pamiętać niepowodzenie sprzed dekady, kiedy to pierwsze Steam Machines z 2015 r. okazały się zbyt rozproszone sprzętowo i zbyt trudne w konfiguracji. Nowy projekt stawia na spójność, prostotę i wydajność – a także na coraz dojrzalszy ekosystem SteamOS.

Jeśli obietnice dotyczące wydajności i wygody zostaną spełnione, Steam Machine 2026 może wreszcie połączyć świat PC i konsol w sposób, którego Valve próbowało już od dawna.