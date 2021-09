Przerażający zwiastun Halloween Kills czeka na obejrzenie. Historia z zamaskowanym potworem trwa. Tym razem do walki stanie całe miasto. Jak potoczą się losy Michaela Myersa i jego ofiar?

Rytualny rozlew krwi zostaje wznowiony

Halloween Kills rozpoczyna się tuż po zakończeniu pierwszej części. Myers jakimś cudem wydostaje się z płonącej piwnicy. Kolejny rozlew krwi dotknie najpierw strażaków, którzy naprawdę nie wiedzą, w co się pakują. W nowym zwiastunie poznajemy więcej ocalałych ofiar Michaela Myersa. Potwór ponownie zaczyna terroryzować mieszkańców Haddonfield, ale tym razem nie będą oni bezczynnie czekać. Ludzie postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce, tworząc mścicielski tłum, który wyrusza, by upolować Michaela, raz na zawsze. Czy zło umrze tej nocy? Premiera 15 października, a zwiastun do obejrzenia poniżej.

Będzie trzecia część

Dla mnie osobiście, zwiastun jest naprawdę przerażający. Pytanie tylko czy film sprosta oczekiwaniom fanów? Wiemy już, że w 2022 roku pojawi się ostatnia część trylogii – Halloween Ends – dlatego też Halloween Kills znajduje się w dość trudnym położeniu jako środkowy rozdział. Jak produkcja poradzi sobie z utrzymaniem widzów w niepewności do ostatniej części? Skoro druga z części nie jest finałową, a wiemy już o kolejnej, to jak zostaną rozłożone epizody? Oby się udało i oba filmy okazały się hitami, bo potencjał jest spory.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Czy też nie możecie się już doczekać premiery? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Universal Pictures, Informacja własna