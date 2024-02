1200 GB Internetu w Heyah na kartę - tak prezentuje się pakiet, który czeka na klientów. By z niego skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków i pamiętać o ograniczeniach.

Jaki internet do telefonu będzie najlepszy? Niezależnie od tego, jak szybki internet do telefonu wybierzemy, warto zadbać o zapas gigabajtów. Tak się składa, że w Heyah na kartę można zdobyć 1200 GB Internetu na rok - tak właśnie prezentuje się pakiet, który czeka na wszystkich klientów korzystających z oferty na kartę Heyah. Wystarczy, że posiadasz aktywną ofertę, aby móc skorzystać z tego pakietu, aktywując go w aplikacji "Moja Heyah”.

Dodatkowe gigabajty mogą okazać się nieocenione. Dla klientów Heyah na kartę, którzy mają włączony pakiet S, M lub L, dostępny jest już specjalny pakiet. By go aktywować, wystarczy wejść do aplikacji "Moja Heyah" i aktywowaćjednorazowy pakiet 1200 GB.

Mozna z niego korzystać przez cały rok (365 dni od momentu aktywacji), a aktywować go możemy aż do 30 czerwca bieżącego roku. Pamiętajmy jednak, aby mieć włączoną i aktywną jedną z ofert S, M lub L, aby móc cieszyć się tym pakietem.

Źródło: T-Mobile, zdjęcie otwarcia: T-Mobile