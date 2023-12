OD - oto tytuł nowego horroru dla Microsoftu, którzy tworzy Hideo Kojima. Zwiastun ujawniono w trakcie gali The Game Awards 2023 i trzeba przyznać, że... może inaczej! Gdy zobaczyłem materiał, zastanawiałem, o co tu w ogóle chodzi?

Hideo Kojima w swoim stylu

Hideo Kojima lubi zaskakiwać. Wszyscy ci, którzy grali w Death Stranding (przypominamy, że powstaje film Death Stranding) doskonale wiedzą, do czego zdolny jest legendarny twórca. Chwile, w których Hideo Kojima zostawia graczy w stanie błogiego zakłopotania, nie sposób zliczyć na palcach jednej ręki. I wszystko wskazuje na to, że i tym razem będzie podobnie za sprawą nowej gry na Xbox

W trakcie The Game Awards 2023 ujawniono OD. Czym jest ta produkcja napędzana silnikiem Unreal Engine? Szczerze to trudno cokolwiek konkretnego wyłuskać z poniższego materiału. Z pewnością jest mocno niepokojący i najwyraźniej mamy do czynienia z hororem, o czym przypomina krótka informacja pod koniec - "for all players and screamers".

Czym jest OD?

Być może będzie to wariacja horroru psychologicznego. Wydaje się, że Hideo Kojima stawia na realizm; zwróćmy uwagę na fotorealistyczne twarze i fakt, że w rdzeniem produkcji jest silnik Unreal Engine oraz narzędzie MetaHuman. Cóż, aktualnie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Data premiery nie jest znana, wiemy natomiast, że gra zmierza na Xbox.