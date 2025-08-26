Składany Honor Magic V5 w promocyjnej cenie. Jest tańszy niż Galaxy Z Fold 7
Na polskim rynku debiutuje właśnie Honor Magic V5, czyli jeden z głównych rywali Samsunga Galaxy Z Fold 7.
Polska cena Honora Magic V5 w konfiguracji 16/512 GB to 8699 zł. Dla porównania Galaxy Z Fold 7 startował z poziomu 8799 zł za wariant 12/256 GB.
Producent przygotował ponadto ofertę przedpremierową. Osoby, które złożą zamówienie do 14 września, mogą liczyć na:
- 1200 zł rabatu;
- 6 miesięcy ubezpieczenia wyświetlacza HONOR Care+.
Honor przekonuje, że Magic V5 w kolorze białym to najcieńszy składany smartfon na świecie (8,8 mm po złożeniu), choć część niezależnych pomiarów wykazała, że to Galaxy Z Fold 7 jest o ułamek milimetra smuklejszy. Chiński składak zdecydowanie wygrywa za to pojemnością baterii 5820 mAh, przy której 4400 mAh w samsungu wypada blado.
Zainteresowani? Przed złożeniem zamówienia możecie się zapoznać z naszą recenzją Honora Magic V5.
|Honor Magic V5
|Samsung Galaxy Z Fold 7
|Ekran zewnętrzny
|OLED 6,43 cala,
2376 x 1060(404 ppi),
1-120 Hz
|AMOLED 6,5 cala,
2520 x 1080 (422 ppi),
1-120 Hz LTPO
|Ekran wewnętrzny
|OLED 7,95 cala
2352 - 2172 (403 ppi),
1-120 Hz LTPO
|AMOLED 8 cali,
2184 x 1968 (367 ppi),
1-120 Hz LTPO
|Głośniki
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Czip
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
dla Galaxy
|Pamięć RAM
|16 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB,
UFS 4.0
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0
|Aparat główny
|50 Mpix,
f/1,6,
optyczna stabilizacja
|200 Mpix,
f/1,7,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0,
tryb makro
|12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro
|Aparat tele
|64 Mpix,
peryskopowy teleobiektyw 3x,
f/2,5,
optyczna stabilizacja
|10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
|Aparaty przednie
|20 Mpix,
f/2,2
|10 Mpix,
f/2,2
|Łączność
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC, eSIM
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM
|Czytnik linii papilarnych
|w przycisku zasilania
|w przycisku zasilania
|Bateria
|5820 mAh,
ładowanie 66 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne
|4400 mAh,
ładowanie 25 W,
bezprzewodowe 15 W,
indukcyjne zwrotne
|Wymiary po złożeniu
|156,8 x 74,3 x 8,8 mm
|158,4 × 72,8 × 8,9 mm
|Wymiary po rozłożeniu
|156,8 x 145,9 x 4,1 mm
|158,4 x 143,2 x 4,2 mm
|Waga
|217 g
|215 g
|Android
|16 z One UI 8,
7 dużych aktualizacji
|16 z One UI 8,
7 dużych aktualizacji
|Odporność
|IP58/IP59
|IP48
