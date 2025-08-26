Składany Honor Magic V5 w promocyjnej cenie. Jest tańszy niż Galaxy Z Fold 7

Na polskim rynku debiutuje właśnie Honor Magic V5, czyli jeden z głównych rywali Samsunga Galaxy Z Fold 7.

Polska cena Honora Magic V5 w konfiguracji 16/512 GB to 8699 zł. Dla porównania Galaxy Z Fold 7 startował z poziomu 8799 zł za wariant 12/256 GB.

Producent przygotował ponadto ofertę przedpremierową. Osoby, które złożą zamówienie do 14 września, mogą liczyć na:

1200 zł rabatu;

6 miesięcy ubezpieczenia wyświetlacza HONOR Care+.

Honor przekonuje, że Magic V5 w kolorze białym to najcieńszy składany smartfon na świecie (8,8 mm po złożeniu), choć część niezależnych pomiarów wykazała, że to Galaxy Z Fold 7 jest o ułamek milimetra smuklejszy. Chiński składak zdecydowanie wygrywa za to pojemnością baterii 5820 mAh, przy której 4400 mAh w samsungu wypada blado.

Zainteresowani? Przed złożeniem zamówienia możecie się zapoznać z naszą recenzją Honora Magic V5.