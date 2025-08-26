Smartfony

Składany Honor Magic V5 w promocyjnej cenie. Jest tańszy niż Galaxy Z Fold 7

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Na polskim rynku debiutuje właśnie Honor Magic V5, czyli jeden z głównych rywali Samsunga Galaxy Z Fold 7.

Polska cena Honora Magic V5 w konfiguracji 16/512 GB to 8699 zł. Dla porównania Galaxy Z Fold 7 startował z poziomu 8799 zł za wariant 12/256 GB. 

Producent przygotował ponadto ofertę przedpremierową. Osoby, które złożą zamówienie do 14 września, mogą liczyć na:

  • 1200 zł rabatu;
  • 6 miesięcy ubezpieczenia wyświetlacza HONOR Care+.

Honor przekonuje, że Magic V5 w kolorze białym to najcieńszy składany smartfon na świecie (8,8 mm po złożeniu), choć część niezależnych pomiarów wykazała, że to Galaxy Z Fold 7 jest o ułamek milimetra smuklejszy. Chiński składak zdecydowanie wygrywa za to pojemnością baterii 5820 mAh, przy której 4400 mAh w samsungu wypada blado. 

Zainteresowani? Przed złożeniem zamówienia możecie się zapoznać z naszą recenzją Honora Magic V5

 Honor Magic V5Samsung Galaxy Z Fold 7
Ekran zewnętrznyOLED 6,43 cala,
2376 x 1060(404 ppi),
1-120 Hz		AMOLED 6,5 cala,
2520 x 1080 (422 ppi),
1-120 Hz LTPO
Ekran wewnętrznyOLED 7,95 cala
2352 - 2172 (403 ppi),
1-120 Hz LTPO		AMOLED 8 cali,
2184 x 1968 (367 ppi),
1-120 Hz LTPO
GłośnikiDolby AtmosDolby Atmos
CzipSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite
dla Galaxy
Pamięć RAM16 GB,
LPDDR5X		12 lub 16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane512 GB,
UFS 4.0		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.0
Aparat główny50 Mpix,
f/1,6,
optyczna stabilizacja		200 Mpix,
f/1,7,
optyczna stabilizacja
Aparat UW50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,0,
tryb makro		12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2,
tryb makro
Aparat tele64 Mpix,
peryskopowy teleobiektyw 3x,
f/2,5,
optyczna stabilizacja		10 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
Aparaty przednie20 Mpix,
f/2,2		10 Mpix,
f/2,2
Łączność5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC, eSIM		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC, eSIM
Czytnik linii papilarnychw przycisku zasilaniaw przycisku zasilania
Bateria5820 mAh,
ładowanie 66 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne		4400 mAh,
ładowanie 25 W,
bezprzewodowe 15 W,
indukcyjne zwrotne
Wymiary po złożeniu156,8 x 74,3 x 8,8 mm158,4 × 72,8 × 8,9 mm
Wymiary po rozłożeniu156,8 x 145,9 x 4,1 mm158,4 x 143,2 x 4,2 mm
Waga217 g215 g
Android16 z One UI 8,
7 dużych aktualizacji		16 z One UI 8,
7 dużych aktualizacji
OdpornośćIP58/IP59IP48

