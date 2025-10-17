Smartfony

Gdyby iPhone i WALL·E mieli dziecko. Honor pokazał połączenie telefonu i robota

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Wyobraź sobie smartfon z wysuwaną i ruchomą głową robota. Brzmi jak fikcja? Cóż, na razie to jest fikcja, ale Honor deklaruje, że zamierza ją urzeczywistnić.

Honor Robot Phone to koncepcyjny smartfon, którego jeden z aparatów miałby być umieszczony na ruchomym ramieniu, nasuwającym skojarzenia z kamerami DJI Osmo Pocket

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, aparat miałby być świadomy otoczenia, sam robić zdjęcia i pełnić funkcję asystenta, gdy telefon leżałby na płaskiej powierzchni ekranem do dołu. 

Pomysł Honora zakłada również noszenie Robot Phone’a w brustaszy, aby urządzenie było cały czas gotowe do wykonywania poleceń związanych z tym, co się dzieje dookoła. 

Na razie Honor Robot Phone to jedynie koncept, ale producent chce go wcielić w życie

Na razie Honor pokazał jedynie kilka grafik i wideo (stworzone najpewniej z użyciem AI). Na swojej stronie firma uruchomiła jednak specjalny program, a osoby, które się do niego zapiszą, będą miały szansę "doświadczyć, dotknąć i przetestować to rewolucyjne urządzenie". Producent deklaruje także, że opinie uczestników programu "mogą nadać ostateczny kształt produktowi". 

Więcej szczegółów na temat projektu Honor Robot Phone ma zostać ujawnionych podczas targów MWC 2026, które startują 2 marca.

  • avatar
    Ze_Szczecina
    0
    Może się nie przyjąć, bo trudno będzie stworzyć do niego etui. A sporo osób nie lubi mieć "gołych" smartfonów.

