Branża gier na tyle mocno odczuwa skutki pandemii, że komunikaty o kolejnych opóźnionych premierach pojawiają się dosłownie co chwilę. Na szczęście są również wyjątki, a o jeden z nich zadbały Sumo Digital oraz Focus Home Interactive. Pod koniec zeszłego roku ogłoszono, że Hood: Outlaws & Legends zadebiutuje w maju i ostatecznie tak też się stanie.

Gra uzyskała bowiem status gold, a to oznacza, że teraz plany pokrzyżować mógłby już tylko jakiś kataklizm. A skoro tak to zainteresowani mogą zaznaczać w kalendarzach kartki z 7 maja oraz 10 maja. Ten pierwszy termin dotyczy osób, które zdecydują się skorzystać (lub już to zrobiły) z przedsprzedaży.

Gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i Xbox Series S. Premierę poprzedzi jeszcze jedna faza beta testów.

Można zapisać się do nich za pośrednictwem oficjalnej strony gry. Trzeba jednak dysponować PC, kontem na Steam i liczyć na szczęście w losowaniu wolnych miejsc, a dodatkowo zobowiązać się do podzielenia się z twórcami wrażeniami.

We're about to kick-off a last Closed Beta to prepare the best possible launch next month!



Sign up for a chance to participate in the coming weeks: https://t.co/Ooy9L8n7r8



Make sure to correctly enter your Forum and Discord names to increase your chances! pic.twitter.com/Bazwnc3bxF