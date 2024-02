Naszych domowych komputerów osobistych używamy dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia. Wykluczenie cyfrowe jest problemem społecznym, który na szczęście dotyka coraz mniej ludzi. Dzięki niedrogim, uniwersalnym laptopom, takim jak HP 15s, będzie on sukcesywnie malał.

Płatna współpraca z marką x-kom i HP

Do czego nam się przydaje komputer w domu? Łatwiej można wyliczyć, do czego się nie przydaje. Jesteśmy przecież otoczeni komputerami. Może nie myjemy okien, nie ścielimy łóżka i nie skręcamy nowych szwedzkich mebli z ich pomocą, ale w proste, wyspecjalizowane komputery wyposażone są nasze lodówki, pralki, zmywarki i ekspresy do kawy, o telewizorach czy sprzęcie audio nawet nie wspominając. Wielofunkcyjny i mały komputer osobisty mamy też przez cały dzień w zasięgu ręki, bo trudno nam już funkcjonować bez własnego smartfona. Ale wśród tych wszystkich urządzeń centralnym i dysponującym najszerszym wachlarzem możliwości jest klasyczny komputer domowy, dziś najczęściej będący wygodnym do przenoszenia laptopem.

Mają go prawie wszyscy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przynajmniej jeden komputer posiada 83,1 proc. polskich gospodarstw domowych z przynajmniej jedną osobą w wieku od 16 do 74 lat. I są to dane z 2019 roku, więc dziś ten odsetek jest z pewnością jeszcze wyższy, zwłaszcza po pandemii, przez którą nauczyliśmy się jeszcze bardziej polegać na komputerach. Można powiedzieć, że taki sprzęt ma prawie każda rodzina. Do czego go używa? Cóż, tutaj można powtórzyć wcześniejszy truizm – do wszystkiego.

Praca i nauka to podstawowe użyteczne funkcje domowego komputera, ale jego możliwości wykorzystujemy na mnóstwo różnych sposobów. Laptop jest o wiele wygodniejszym narzędziem niż cokolwiek innego, jeśli chodzi o korzystanie z internetu na przykład, a dostęp do tego ostatniego mamy w zasadzie wszyscy. Cała wiedza ludzkości jest więc oddalona o kilka kliknięć myszką.

Trochę ponad dwa tysiące

Właśnie za tyle można w sklepie x-kom.pl nabyć ten wszechstronny sprzęt. naprawdę nie jest drogi, a jednocześnie trudno znaleźć jakąś stronę, z której będzie źle wyglądał. I nie chodzi tutaj tylko o wzornictwo i estetyczną prezencję, choć tychże wcale temu smukłemu, srebrnemu laptopowi nie brakuje. Ten gruby na zaledwie 18 mm i ważący tylko 1,6 kg sprzęt dysponuje klasycznym ekranem o przekątnej 15,6 cala i prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Także pod względem parametrów.

Jedyną jego wadą jest w zasadzie tylko to, że nie ma na pokładzie dedykowanej karty graficznej. W zaawansowane, wymagające gry za jego pomocą zatem nie pogramy. Zintegrowany układ AMD Radeon™ Graphics spokojnie poradzi sobie jednak ze starszymi produkcjami oraz dowolnymi grami internetowymi i przeglądarkowymi, a nawet w zadowalający sposób z wieloma popularnymi sieciówkami. Ale też właśnie dzięki brakowi drogiej i prądożernej karty graficznej HP 15s może być taki lekki i cichy oraz pozostawać przyjemnie chłodny nawet pod obciążeniem. I wytrzymywać ponad 9 godzin na samym akumulatorze. I, przede wszystkim, kosztować tyle, ile kosztuje.

Mocny procesor i dobry ekran

Choć ten nowoczesny laptop od HP nie jest drogi, to nie znajdziemy tutaj żadnych rozwiązań technologicznych poniżej standardu. Na pokładzie ma zarówno 16 GB pamięci RAM, jak i szybki dysk SSD 512 GB oraz cały zestaw gniazd i złącz, plus wieloformatowy czytnik kart pamięci SD. I napędzany jest zaskakująco szybkim i wydajnym procesorem, znakomitym 8-rdzeniowym AMD Ryzen™ 7, bazującym na przełomowej architekturze AMD Zen 3. Takiego procesora w laptopie z tego przedziału cenowego raczej nikt się nie spodziewa, ale każdy chętnie go powita, bo zapasu mocy nigdy dość.

Ponadprzeciętnie prezentuje się też HP 15s w kwestii wyświetlacza. Na pierwszy rzut oka wyposażony jest w bardzo porządny, matowy, antyrefleksyjny ekran z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD, charakteryzujący się świetnymi kątami widzenia, bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów oraz typowym dla tej technologii bardzo szybkim czasem reakcji. Ten złoty standard ma jednak dodatkowy mocny punkt. Jest nim zastosowanie bardzo nowoczesnej technologii DC Dimming, która umożliwia zmniejszenie jasności obrazu bez konieczności stosowania dawnej metody bardzo szybkiego wygaszania i rozświetlania pikseli. Stare ekrany uzyskiwały efekt właśnie takim szybkim migotaniem, którego nasze oko nie rejestrowało, ale które mimo to powodowało zmęczenie wzroku. Wyświetlacz w HP 15s z kolei korzysta z nowej metody stopniowego zmniejszania natężenia prądu w diodach LED, która daje organiczny efekt mniejszej jasności bez migotania i narażania naszych oczu.

Naprawdę niełatwo jest się przyczepić do HP 15s pod jakimś względem. Ten dostępny w sklepie x-kom.pl zgrabny, nowoczesny i przede wszystkim tani laptop spełnia wszystkie wymogi, jakie można stawiać przed wielofunkcyjnym, uniwersalnym, domowym laptopem dla całej rodziny. I to z naddatkiem, dzięki swojemu zaskakująco wydajnemu procesorowi. Bezproblemowo sprosta każdemu zadaniu związanemu z pracą, rozrywką i nauką. A dzięki najnowszym podzespołom, zapasowi mocy oraz solidnemu wykonaniu i charakterystycznej dla produktów HP niezawodności zrobi to nie tylko dziś i nie tylko za rok.

Laptopy HP 15s dostępne są w różnych konfiguracjach. Wszystkie z nich znaleźć można w szerokiej ofercie sklepu x-kom.

Płatna współpraca z marką x-kom i HP