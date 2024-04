Nie tylko Xiaomi ma swoje auto. Premiera “elektryka” Huawei

Samochody elektryczne bywają bardzo mocne i szybkie. Ten jest jednak inny, stawia na luksus i spore gabaryty. Oto Stelato S9 EV, zaprezentowany przez Huawei i BAIC.

Podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie pokazano ciekawy samochód. Stelato S9 EV to luksusowy “elektryk”, powstały m.in. za pieniądze marki Huawei.

Premiera samochodu elektrycznego Huawei-BAIC

BAIC i Huawei to dwaj sponsorzy, którzy zainwestowali w markę Stelato. To zupełnie nowy producent samochodów elektrycznych. Chce się specjalizować w autach nie tylko ekologicznych, ale też luksusowych. O ile Xiaomi SU7 jest więc konkurencją dla Tesli, Stelato S9 EV może raczej podebrać część klientów Mercedesowi lub BMW.

Huawei już kiedyś brał udział przy tworzeniu pojazdu elektrycznego (Aito M9).

Tym razem na partnera wybrano natomiast BAIC, czyli sub markę Beijing Automotive Group odpowiedzialną za produkcję “elektryków”. Wszystkie wspomniane nazwy mogą nam niewiele mówić, są to jednak chińscy producenci samochodów, którzy na rodzimym rynku notują doskonałą sprzedaż.

Stelato S9 to luksusowy samochód elektryczny

Najnowszy model Stelato S9 jest naprawdę komfortowy. Mowa między innymi o ogromnym rozstawie osi, który wynosi tu 3050 milimetrów. Pojazd ma być dostępny w wersji z napędem na tylną oś lub na wszystkie koła. W tej pierwszej wersji silnik oferuje moc 227 kW. Stelato S9 z napędem na obie osie ma natomiast dwa silniki - z przodu znajdziemy wtedy napęd elektryczny o mocy 158 kW. Łączna moc najmocniejszej wersji może sięgać 385 kW. Wygląda więc na to, że Stelato S9 stawia po prostu na komfort, nie konkurując z innymi modelami pod względem przyspieszenia, czy maksymalnej mocy.

Wymiary pojazdu to 5160 x 1987 x 1486 mm, a wnętrze ma długość 3460 mm. Za odpowiednio duży zasięg dbają nowoczesne baterie stworzone przez koncern CATL.

Na wyposażeniu mamy m.in. 21-calowe felgi aluminiowe, chowane klamki, kamery zastępujące lusterka i... przód przypominający pierwszego elektryka Xiaomi. Sama bryła jest natomiast mocno masywna, z pewnością auto pod względem designu pojazd ustępuje miejsca europejskiej konkurencji.

Jak przystało na chiński samochód, cena nie będzie przesadnie wysoka. Mimo, że to luksusowe i ogromne auto (o wielkości porównywalnej do Mercedesa klasy S) cena to od 300 do 500 tysięcy juanów. Oznacza to między 41 a 70 tysięcy dolarów. Nawet, jeśli auto trafi poza Chiny, co wiąże się z dodatkowymi opłatami i podwyżką ceny, koszt zakupu wciąż powinien być atrakcyjny. Na rodzimym rynku Huawei-BAIC Stelato S9 EV trafi na rynek w wakacje 2024 roku.