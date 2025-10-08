  • benchmark.pl
Rywale Samsunga się ucieszą. Samsung pokazał nowy aparat do smartfonów

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
ISOCELL HP5 to nowa 200-megapikselowa matryca Samsunga. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że nie ujrzymy jej w żadnym smartfonie Samsunga.

ISOCELL HP5 stanowi uboższą alternatywę dla popularnego i wysoko ocenianego czujnika HP9. W porównaniu z "dziewiątką", nowy sensor ma:

  • o 11 proc. mniejszy rozmiar (1/1,56 zamiast 1/2 cala);
  • mniejszy zoom matrycowy o “bezstratnej” jakości (2x zamiast 4x). 

HP5 zachowuje jednak możliwość robienia zdjęć o rozdzielczości 16 384 x 12 288 i kręcenia filmów 8K oraz obsługę 10-bitowego sygnału. Samsung rekomenduje łączenie nowego czujnika z teleobiektywami, bo kombinacja przybliżenia optycznego i wysokiej rozdzielczości ma się przełożyć na możliwość fotografowania z dużych odległości. 

ISOCELL HP5 nie dla smartfonów Samsunga?

Wyższej klasy sensor HP9 trafił do teleobiektywów w takich smartfonach jak Xiaomi 15 Ultra oraz vivo X200 Pro i X200 Ultra, które są chwalone za ponadprzeciętnie dobrą jakość zdjęć z dużym zoomem. 

Dział Samsunga odpowiedzialny za produkcję smartfonów niechętnie korzysta jednak z najnowszych osiągnięć kolegów z siostrzanej spółki Samsung Semiconductor. HP9 nie trafił do ani jednego telefonu tej marki, więc podobny los może spotkać HP5. 

Zainteresowani nowym czujnikiem ponownie zdają się być jednak producenci z Chin, bo - według przecieków - jednym z pierwszych wykorzystujących go telefonów będzie vivo Y500 Pro. 

