Coraz więcej wskazuje na to, że w tym roku Apple może pożegnać się z fizycznymi kartami SIM. Czy iPhone 17 będzie dostępny jedynie w wersji eSIM?

Jak dowiedział się MacRumors, pracownicy handlu detalicznego w ramach sieci Apple Authorized Resellers w Unii Europejskiej otrzymali obowiązek ukończenia szkolenia związanego z eSIM na iPhone’ach do 5 września. Warto w tym miejscu odnotować, że 4 dni później - 9 września - odbędzie się premiera najnowszej serii iPhone 17.

Serwis spekuluje, że szkolenie może mieć związek z wycofaniem obsługi fizycznych kart SIM i przejściem na karty wirtualne. Już w 2022 roku Apple zdecydował się na taki krok na swoim rodzimym rynku, bo w USA wszystkie iPhone’y od 14 w górę obsługują wyłącznie standard eSIM. Firma przekonywała wówczas, że rozwiązanie to jest wygodniejsze i bezpieczniejsze, bo wirtualnej karty nie da się wyjąć z telefonu, który został zgubiony lub skradziony.

iPhone'y są kompatybilne z eSIM od 2018 roku, ale dotychczas we wszystkich krajach oprócz USA było to rozwiązanie opcjonalne.

iPhone 17 z eSIM może namieszać na rynku telekomunikacyjnym

Apple od kilku lat prowadzi witrynę, na której monitoruje dostępność usług eSIM u różnych operatorów na świecie. W przypadku Polski firma odnotowała, że standard obsługiwany jest przez całą czwórkę głównych dostawców usług telekomunikacyjnych, ale w różnym stopniu, bo często jest to uzależnione od konkretnej oferty. Sposób aktywacji również bywa różny, bo jedne sieci pozwalają włączyć eSIM z poziomu aplikacji, a inne wymagają wizyty w salonie.

Dostępność eSIM (fot. apple.com)

Jeśli jednak Apple faktycznie zdecyduje się na porzucenie fizycznych kart SIM, to można oczekiwać, że operatorzy na całym świecie zaczną modyfikować swoje oferty pod kątem kart wirtualnych. Według raportu IDC, w 2024 Apple został największym producentem smartfonów na świecie, odpowiadając za blisko 19 proc. globalnych dostaw. Mało który operator może sobie pozwolić na rezygnację z tak dużej bazy potencjalnych klientów.

iPhone 17 - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. Apple Hub)

Zagadką pozostaje to, czy zmiana - o ile faktycznie do niej dojdzie - obejmie całą serią iPhone 17. W styczniu analityk Ming-Chi Kuo donosił, że fizycznego slotu pozbawiony zostanie wariant iPhone 17 Air, co Apple ma uzasadnić zastosowaniem ultracienkiej obudowy. Wszystkiego dowiemy się już 9 września.