Codzienne sprzątanie wymaga urządzenia, które poradzi sobie nie tylko z kurzem i okruchami, ale także z zaschniętymi plamami, sierścią czy alergenami.

Materiał sponsorowany przez Electrolux

Odkurzacz bezprzewodowy Electrolux Absolute Hygienic 800 ze stacją ZeroDust to połączenie maksymalnej skuteczności i pełnej higieny – wychwytuje do 100% kurzu1, bezdotykowo opróżnia pojemnik na kurz i aktywnie mopuje podłogi.

Dzięki innowacyjnej technologii i bogatemu zestawowi akcesoriów sprzątanie staje się prostsze, szybsze i bardziej komfortowe niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlaczego warto sięgnąć po więcej niż zwykły odkurzacz?

Bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Absolute Hygienic 800 zapewnia wyjątkową dokładność – skutecznie usuwa zarówno kurz i okruchy, jak i trudniejsze zabrudzenia, alergeny czy sierść zwierząt.

Odkurzacze bezprzewodowe Electrolux z tej linii łączą w sobie innowacyjność, higienę i wygodę, oferując kompleksowe podejście do sprzątania. Dzięki nim codzienna pielęgnacja domu staje się efektywna, bezwysiłkowa i przyjazna dla całej rodziny.

To doskonały wybór dla osób, które cenią perfekcyjną czystość i komfort sprzątania na najwyższym poziomie.

Absolutnie w każdej sytuacji. Komfort sprzątania bez kompromisów

Electrolux Absolute Hygienic 800 zapewnia maksymalną efektywność sprzątania niezależnie od rodzaju podłogi. Elektroszczotka HardFloor wychwytuje nawet do 100% kurzu1 już w dwóch prostych ruchach – do przodu i do tyłu – gwarantując szybkie i dokładne rezultaty bez kompromisów.

Wbudowane podświetlenie LED ułatwia wykrywanie zabrudzeń, także w trudno dostępnych miejscach. Po wypróbowaniu tej funkcji od razu widać, jak bardzo może ułatwić sprzątanie i poprawić jego precyzję.

Stacja ZeroDust i nie dotykasz brudu. Higieniczne sprzątanie

Stacja ZeroDust całkowicie zmienia sposób dbania o higienę podczas sprzątania. Automatyczne, bezdotykowe opróżnianie pojemnika oznacza, że użytkownik nie ma już kontaktu z kurzem i zanieczyszczeniami – cały brud trafia bezpośrednio do szczelnie zamkniętego worka S-bag, który wystarcza nawet na 8 tygodni2 użytkowania bez konieczności wymiany.

To ogromna wygoda i ulga szczególnie dla alergików oraz osób wrażliwych na kurz, ponieważ eliminuje nieprzyjemne unoszenie się pyłu przy ręcznym opróżnianiu pojemnika.

Aktywne mopowanie dla nieskazitelnie czystych podłóg

Elektroszczotka Power Mop+ bez trudu usuwa uporczywe plamy i zabrudzenia z twardych podłóg. Obrotowe dyski rotują z prędkością aż 260 obrotów na minutę, skutecznie eliminując nawet zaschnięty brud.

Cały proces został zaprojektowany z myślą o maksymalnej higienie i wygodzie, tak aby Twoje podłogi zawsze lśniły czystością – bez wysiłku i kompromisów.

Zawsze czyste mopowanie twardych podłóg

Stacja myjąca PowerPro EPPCS23 jest w pełni kompatybilna z odkurzaczem Electrolux, tworząc razem systemowe, higieniczne rozwiązanie do pielęgnacji podłóg twardych. Wyposażona w innowacyjną technologię separacji brudnej wody, gwarantuje maksymalną higienę podczas każdego mopowania. Dyski mopujące są na bieżąco płukane czystą wodą, a brud trafia do oddzielnego zbiornika.

Dzięki temu nie ma ryzyka rozprowadzania zanieczyszczeń po powierzchni. Podłogi pozostają lśniące, utrzymując efekt, którego nie da się osiągnąć przy tradycyjnym myciu.

Rozwiązanie to nie tylko zwiększa skuteczność sprzątania, ale również zapewnia wygodę i oszczędność czasu. Nie musisz martwić się o wymianę wody w trakcie pracy ani o dodatkowe akcesoria czyszczące.

Zawsze masz pewność, że podłogi twarde są myte wyłącznie czystą wodą – to szczególnie ważne w domach z dziećmi, alergikami czy zwierzętami. Codzienna higiena na najwyższym poziomie nigdy nie była tak prosta.

Zaawansowany system filtracji NextGen

6-warstwowy system filtracji NextGen wychwytuje aż 99,99%4 mikroskopijnych cząsteczek – od drobnego kurzu po alergeny – zapewniając czystsze podłogi, lepszą jakość powietrza i skuteczność, którą widać i czuć w całym domu.

Filtr gromadzi nawet do pięciu razy mniej kurzu5, co przekłada się na łatwiejszą konserwację i dłuższą żywotność odkurzacza.

W praktyce oznacza to mniej czasu poświęconego na czyszczenie urządzenia, większą wygodę w codziennym użytkowaniu i realnie zdrowsze warunki w domu, szczególnie istotne dla alergików oraz rodzin z dziećmi.

Wydajna bateria i komfort odkurzania

Stacja ZeroDust to nie tylko higieniczne opróżnianie, dodatkowo umożliwia ładowanie odkurzacza Absolute Hygienic 800, a opcjonalnie można również ładować dodatkową baterię, co pozwala jeszcze wydłużyć czas pracy. Dzięki temu odkurzacz jest zawsze gotowy do użycia, a codzienne sprzątanie staje się szybsze, czystsze i znacznie wygodniejsze.

Urządzenie oferuje czas pracy do 50 minut, a przy maksymalnym wykorzystaniu – nawet do 90 minut. Odkurzanie można wzmocnić trybem Turbo, a pełne ładowanie baterii zajmuje jedynie 4 godziny.

Dedykowane akcesoria dla każdej powierzchni

Odkurzacz Electrolux Absolute Hygienic 800 wyposażono w bogaty zestaw akcesoriów, które pozwalają skutecznie czyścić różne powierzchnie w domu. Elektroszczotki AllFloor i HardFloor gwarantują dokładne odkurzanie zarówno twardych podłóg, jak i dywanów, natomiast Pet+ z włóknami czyszczącymi i gumowymi paskami skutecznie usuwa sierść zwierząt z mebli i tapicerki.

W zestawie znajdują się również: ssawka szczelinowa do trudno dostępnych miejsc, ssawka do delikatnych powierzchni – idealna do mebli i lamp, szczotka do kurzu oraz elastyczna końcówka ułatwiająca czyszczenie zakamarków. Dodatkowa bateria wydłuża czas pracy urządzenia, co zwiększa komfort sprzątania.

Dodatkowo w komplecie znajdują się ZeroDust Tube i elastyczna końcówka, które zwiększają wygodę użytkowania, a także dodatkowy filtr oraz filtr ZeroDust Hygiene™, dbające o czystość powietrza. Dostępny w zestawie worek S-bag® Anti-Allergy skutecznie zatrzymuje alergeny. Całość uzupełnia praktyczna torba do przechowywania, umożliwiająca utrzymanie wszystkich akcesoriów w jednym miejscu.

Electrolux Absolute Hygienic 800 to coś więcej niż zwykły odkurzacz – to kompleksowe rozwiązanie do sprzątania zarówno suchych, jak i mokrych zabrudzeń. Łączy w sobie skuteczność, wygodę i nowoczesne technologie, dzięki czemu sprzątanie staje się prostsze, szybsze i mniej uciążliwe, niezależnie od rodzaju powierzchni czy typu zabrudzeń.

To idealne wsparcie dla osób, które oczekują pełnej czystości, komfortu i oszczędności czasu podczas codziennego sprzątania. Dodatkowo bogaty zestaw akcesoriów pozwala dopasować odkurzacz do każdej powierzchni i sytuacji – wyposażenie, które rzadko spotyka się w innych urządzeniach tego typu.

1 Na podstawie wewnętrznych testów; zgodnie z normą IEC 62885-2.

2 Na podstawie wewnętrznych testów, wykonanych w oparciu o 50 g standardowego kurzu DMT tygodniowo. Rzeczywista pojemność może różnić się w zależności od faktycznej ilości kurzu oraz częstotliwości odkurzania.

3 Stacja myjąca PowerPro jest akcesorium dodatkowym i nie wchodzi w skład zestawu. Dostępna do zakupu na electrolux.pl.

4 Na podstawie testu wewnętrznego zgodnie z IEC 62885-4.

5 Pomiar na podstawie porównania z poprzednim odkurzaczem bezprzewodowym 800 z pojemnikiem na kurz wypełnionym mieszanką DMT (test standardowy) zgodnie z IEC 62885-4 wer.1.

