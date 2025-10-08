Ciekawostki

Qualcomm na zakupach. Legenda branży DIY zmienia właściciela

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Qualcomm ogłosił przejęcie włoskiej firmy Arduino, z której produktów korzysta ponad 33 milionów osób na świecie.

Arduino od 2005 roku zajmuje się dostarczaniem otwartoźródłowych rozwiązań programowych i sprzętowych, które wykorzystywane są do prototypowania i rozwijania projektów elektronicznych. Platforma sprawdza się nie tylko w zastosowaniach profesjonalnych, ale i hobbystycznych oraz edukacyjnych. 

Celem fuzji ma być połączenie "wiodącej technologii przetwarzania, grafiki, wizji komputerowej i sztucznej inteligencji Qualcomm Technologies z prostotą, przystępnością cenową i społecznością Arduino”. Nowy właściciel obiecuje, że Arduino “zachowa swoją niezależną markę, narzędzia i misję", ale dzięki zapleczu nabywcy społeczność zyska "możliwość szybkiego prototypowania i testowania nowych rozwiązań, z jasną ścieżką do komercjalizacji wspieraną przez zaawansowane technologie Qualcomm Technologies i rozległy ekosystem partnerski". 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Pierwszym owocem przejęcia jest Arduino UNO Q, czyli pierwsza płytka wyposażona w mikroprocesor z rodziny Qualcomm Dragonwing. Ma ona umożliwić tworzenie w domowych warunkach projektów związanych z robotyką i AI. Wyceniono ją na 47,60 euro, czyli równowartość 200 zł. 

Kwota, za którą Qualcomm przejął Arduino, nie została ujawniona. 

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Mr.Janusz
    -1
    Qualcomm to gówno i nie ma startu do do procesorów Apple!!!

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login