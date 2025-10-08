Smartfony dostaną turbodoładowanie. Pamięć UFS 5.0 zapowiedziana

Nowy typ pamięci zmierza do smartfonów. Twórcy obiecują niemal dwukrotny wzrost szybkości.

JEDEC - organizacja zajmująca się standaryzacją norm technicznych dla półprzewodników i elektroniki - ogłosiła, że jest “bliska ukończenia” prac nad standardem Universal Flash Storage 5.0.

Choć dokładna specyfikacja nowego typu pamięci nie została jeszcze upubliczniona, twórcy obiecują, że UFS 5.0 zapewni:

znaczący wzrost prędkości - sekwencyjna wydajność ma wzrosnąć do 10,8 GB/s, podczas gdy szczytem możliwości UFS 4.0 było 5,8 GB/s;

większą niezawodność sygnału - zintegrowana korekcja łącza ma się przełożyć na stabilniejsze i szybsze działanie.

lepsze zabezpieczenia - wbudowane funkcje haszowania mają skutkować wyższym poziomem bezpieczeństwa przechowywanych danych;

łatwiejszą integrację - wprowadzenie oddzielnej szyny zasilającej dla izolacji szumów między podsystemami ma ułatwić producentom integrowanie pamięci UFS 5.0 z innymi elementami systemu.

Kiedy pierwsze smartfony z UFS 5.0 trafią na rynek? Tego nie wiadomo, ale od ujawnienia pełnej specyfikacji (która nie została jeszcze upubliczniona, bo prace są finalizowane) do sklepowego debiutu mija zazwyczaj kilka miesięcy.

Generacja UFS 4.x ujrzała światło dzienne w 2022 roku i do dziś jest najpopularniejszym typem pamięci w smartfonach z górnej półki cenowej.