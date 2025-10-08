Gry komputerowe

Megabonk to nowy hit. Gra bije rekordy popularności na Steam

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Megabonk to trójwymiarowa gra survivalowa pełna absurdalnego humoru. W miesiąc od premiery sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy i pobiła rekord Steam – jednocześnie grało w nią ponad 117 tys. osób, wyprzedzając największe hity AAA. W czym tkwi jej sukces?

Gra Megabonk zadebiutowała na Steamie miesiąc temu i błyskawicznie zyskała ogromną popularność, bijąc rekordy sprzedaży i liczby graczy. W ciągu dwóch tygodni od premiery sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, co czyni ją jednym z największych hitów 2025 r. 

Dodatkowo, 5 października 2025 roku, gra osiągnęła rekordową liczbę 117 336 jednoczesnych graczy na Steamie, wyprzedzając takie tytuły jak Call of Duty, Marvel Rivals czy Borderlands 4. Obecnie utrzymuje się w czołówce najczęściej granych gier na platformie, a jej sukces przyciągnął uwagę zarówno graczy, jak i profesjonalistów z branży gier. 

Co to jest Megabonk? 

Na czym polega gra Megabonk? Zasady są proste – Megabonk to trójwymiarowa gra survivalowa pełna absurdalnego humoru, w której gracz staje do walki z niekończącymi się falami wrogów na w pełni trójwymiarowych poziomach.

Gra łączy elementy zręcznościowe, strategiczne i roguelike, a jej największym wyróżnikiem jest pełna swoboda ruchu w trzech wymiarach – można skakać, wspinać się, a nawet wykonywać podwójne lub potrójne skoki, co sprawia, że rozgrywka jest niezwykle dynamiczna i nieprzewidywalna.

Megabonk

Megabonk

Mechanika gry przypomina inne tytuły typu horde survival: gracz musi przetrwać coraz trudniejsze fale przeciwników – od zwykłych goblinów po ogry, gigantyczne skorpiony i minibossów. W międzyczasie eksploruje mapę w poszukiwaniu kapliczek, skrzyń i pojemników z nagrodami, które pozwalają ulepszać bronie i zdolności postaci.

Z czego wynika sukces Megabonk? 

Co warto podkreślić, grafika w Megabonk nie należy do najbardziej dopracowanych, ale dla graczy nie jest to kluczowe. Znacznie ważniejsza okazuje się grywalność i mechanika. Sukces Megabonk wynika z połączenia dynamicznej, trójwymiarowej rozgrywki, pełnej swobody ruchu, skoków i wspinaczki, z wciągającą mechaniką survivalową i elementami roguelike. Absurdalny humor, różnorodne bronie i power-upy oraz wysoka regrywalność sprawiają, że gra szybko zdobyła miliony graczy i pobiła rekordy Steam.

Steam - ranking popularności gier
Obecnie gra Megabonk znajduje się na 13. miejscu pod względem popularności na platformie Steam (źródło: Steam DB)

Gra cieszy się także dużą popularnością wśród streamerów, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie produkcją. Na przykład Shroud po raz pierwszy osiągnął w Megabonk granicę miliona fragów.

