Oto smartfon dla Daenerys Targaryen. Oto realme 15 Pro w specjalnej edycji

Znany producent prezentuje smartfon w edycji dla fanów "Gry o Tron". Nowy realme 15 Pro dostaje spory zestaw dodatków, wciąż jest jednak niedrogi.

Seria realme 14 Pro zdobyła serca użytkowników solidnym wyposażeniem i przystępną ceną, stając się jednym z ciekawszych smartfonów w średniej półce cenowej. Teraz następca - realme 15 Pro - pojawia się w wyjątkowej edycji, która z pewnością przypadnie do gustu fanom kultowej "Gry o Tron”. Producent nie ograniczył się wyłącznie do zmiany koloru obudowy czy dodania kilku tapet. W zestawie znajdziemy unikalne gadżety inspirowane Westeros, a także motywy i funkcje w oprogramowaniu, które przenoszą użytkownika w świat smoków, rodów i Żelaznego Tronu.

Premiera realme 15 Pro w edycji Gra o Tron

Na bazie popularnego modelu realme przygotowało limitowaną edycję smartfona, stworzoną we współpracy z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Do sprzedaży trafi zaledwie 5 tys. egzemplarzy na całym świecie, co czyni z niego prawdziwą gratkę dla kolekcjonerów.

W zestawie z telefonem znajdziemy:

Stojak w kształcie Żelaznego Tronu, idealny do ekspozycji smartfona,

Igłę Ręki Króla - szpilkę do tacki SIM inspirowaną serialowym symbolem władzy,

Pergaminowy list, który ujawnia tekst dopiero po oświetleniu,

Zestaw pocztówek i naklejek z motywami "Gry o Tron”,

Ładowarkę 80 W oraz kabel w zestawie,

Specjalne pudełko, przypominające skrzynię na smocze jaja Daenerys.

W samym systemie również czekają smaczki dla fanów:

niestandardowe motywy interfejsu "Lód i Ogień”,

ikony i animacje inspirowane rodami Westeros,

funkcję AI Edit Genie, która pozwala stworzyć zdjęcia użytkownika w średniowiecznym stylu.

Premiera urządzenia odbyła się 8 października 2025 roku w Game of Thrones Studio Tour w Irlandii Północnej - w miejscu, gdzie powstawał sam serial. Smartfon wyceniono na ok. 510 dol.

Co oferuje realme 15 Pro?

Poza dodatkami kierowanymi do fanów serii GoT, dostajemy wszystko to, co w zwykłym realme 15 Pro. Telefon napędzany jest procesorem Snapdragon 7 Gen 4, zapewniającym wysoką wydajność i płynną pracę. Na pokładzie znalazło się 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala na wygodne korzystanie z aplikacji, gier i multimediów.

Wyświetlacz to 6,8-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz, gwarantujący żywe kolory i płynne przewijanie. Za możliwości fotograficzne odpowiada podwójny aparat 50 MP z tyłu. Główny ma optyczną stabilizację i PDAF, towarzyszy mu aparat szerokokątny. Przedni aparat też ma 50 MP, z każdej strony możemy nagrywać wideo w 4K.

Ogromnym atutem jest także bateria o pojemności 7000 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 80 W - wystarczy kilkanaście minut, by rozładowany telefon znów mógł działać przez wiele godzin.