Spółka Quicko straciła zezwolenie na realizowanie usług płatniczych w Polsce. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego uderza w firmę Huawei, czyli głównego partnera Quicko. Ta szuka aktualnie innych partnerów.

Od września 2024 użytkownicy wybranych smartwatchów Huaweia w Polsce mogli dokonywać płatności zbliżeniowych właśnie za sprawą aplikacji Quicko. Pozwalała ona na wygenerowanie wirtualnej karty prepaid i zainstalowanie jej na zegarku.

Smartwatche Huawei Watch bez płatności zbliżeniowych w Polsce. Quicko traci uprawnienia

"Spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, a tym samym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej" - tak swoją decyzję w sprawie Quicko uzasadnia KNF.

Realizacja usług Quicko ma zostać wstrzymana z chwilą doręczenia decyzji. Na rozwiązanie stosunków prawnych z klientami i kontrahentami spółka ma czas do 30 kwietnia 2026 roku. Firma została także zobligowana, by do tego czasu umożliwić klientom dokonanie transferu zgromadzonych na koncie środków na inne rachunki płatnicze.

Quicko odpowiada na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego

"W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.01.2026 r. o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej Quicko sp. z o.o. oświadcza, że na dzień publikacji niniejszego oświadczenia decyzja KNF nie została Spółce doręczona. Po jej doręczeniu będziemy przekazywać dalsze informacje. Naszym priorytetem pozostaje ochrona interesów klientów i partnerów. Wszystkie powierzane nam środki są bezpieczne i są rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dołożymy wszelkich starań, by chronić stabilność spółki. Jednocześnie deklarujemy pełną współpracę z KNF i innymi właściwymi instytucjami. O dalszych krokach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych" - czytamy w oświadczeniu spółki Quicko.

W chwili publikacji tego artykułu, informacja na temat możliwości dokonywania płatności z użyciem aplikacji Quicko wciąż znajduje się m.in. na oficjalnej witrynie promocyjnej zegarka Huawei Watch GT5 Pro na stronie producenta.





Płatności Quicko obsługiwane były przez zegarki Huawei Watch GT6 (seria), GT5 (seria), 5, Fit4 (seria), Ultimate 2, Ultimate oraz D2.

Płatności zbliżeniowe mogą powrócić na zegarki Huawei w przyszłości

Skontaktowałem się z Jarosławem Bukowskim, PR Dyrektorem w Huawei Polska, z prośbą o komentarz. Otrzymałem informację, że firma prowadzi rozmowy z innymi potencjalnymi partnerami nad wprowadzeniem alternatywnych form płatności na swoich zegarkach. Więcej szczegółów ma zostać ujawnionych wkrótce, być może jeszcze przed końcem stycznia.

W chwili publikacji tego artykułu płatności Quicko wciąż na zegarkach Huawei działają, gdyż decyzja KNF-u wejdzie w życie dopiero w chwili jej formalnego dostarczenia. Wówczas użytkownicy mają zostać poinformowani o zmianach i dalszych krokach.