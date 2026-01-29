Złoty i nieskromny. Do Polski trafia Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold

Kilka miesięcy po premierze klasycznej wersji zegarka, na rynek Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition. Zdobienia z 18 i 24-karatowego złota oraz międzynarodowa gwarancja znacząco podniosły cenę.

To nie pierwszy raz, kiedy Huawei postanawia okryć swój zegarek złotem. W 2023 roku przy okazji premiery serii Watch GT 4 producent pokazał limitowaną edycję Huawei Watch Ultimate, którą wyróżniało zastosowanie złota na obudowie oraz opasce. Nowe wykończenie sprawiło, że zegarek z tym samym zestawem funkcji zaczął kosztować 12999 złotych.

Trzy miesiące po polskiej premierze Huawei Watch Ultimate 2, producent prezentuje go w nowej odsłonie. Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition zadebiutuje wyłącznie w sklepie producenta huawei.pl. Producent po raz kolejny stawia na akcenty stylistyczne, które mają uzasadnić kilkukrotnie wyższą cenę.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition – co potrafi?

Limitowana edycja zegarka składa się ze 100 ręcznie montowanych elementów. Konstrukcja łączy ciemnofioletowy, metaliczny bezel z ceramiki z domieszką pierwiastków ziem rzadkich oraz akcenty zarówno z 18-karatowego, jak i 24-karatowego złota. Całość dopełnia trapezowy grawer.

Razem z zegarkiem otrzymujemy dwie opaski – jedna z fluoroelastomeru, a druga z tytanu TC4. Tytanowa opaska korzysta z mechanizmu motylkowego zapięcia, dzięki czemu możemy płynnie dopasować jej długość bez demontażu ogniw. Złota będzie także domyślna tarcza dostępna po uruchomieniu zegarka.

Poza tym Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition oferuje tę samą specyfikację i możliwości, co model Huawei Watch Ultimate 2. Konstrukcja wytrzyma nurkowanie do głębokości 150 metrów, a dzięki dedykowanemu trybowi ekran zyskuje maksymalną czytelność pod wodą. Do tego kilka zegarków producenta może przesyłać sobie krótkie komunikaty na odległość do 30 metrów.





Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition otrzyma dwie opaski

Sercem urządzenia jest 1,5-calowy ekran LTPO 2.0 AMOLED o rozdzielczości 466x466 pikseli. Jego jasność szczytowa sięga 3500 nitów. Oprócz precyzyjnej lokalizacji i map, z których możemy korzystać bez połączenia z siecią, zegarek wykrywa także upadki i objawy choroby wysokościowej. Wyposażono go w boczny sensor do pomiaru EKG oraz poziomu natlenienia krwi na żądanie.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition zaoferuje komunikację z wykorzystaniem eSIM. Zegarek współpracuje zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i tymi z iOS. Po tym, jak partner płatności zbliżeniowych Huawei w Polsce utracił uprawnienia, firma poszukuje nowego rozwiązania. Smartwatch pracuje na jednym ładowaniu nawet 4,5 dnia bez oszczędzania energii i przy połączeniu ze smartfonem z Androidem.

Tyle kosztuje Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition. W cenie czyszczenie

Sugerowana cena detaliczna Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition to 13999 złotych. To o 1000 zł więcej niż w przypadku poprzedniego wydania ze złotymi elementami. W ramach specjalnej oferty kupujący otrzymają możliwość dwukrotnego, bezpłatnego czyszczenia zegarka w ciągu 2 lat. Producent wydłuży też o rok międzynarodową gwarancję producenta, realizowaną w autoryzowanych centrach sprzedaży w krajach, gdzie zegarek da się oficjalnie kupić.



Zegarek Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition

Cena klasycznej wersji Huawei Watch Ultimate 2 obecnie okolice 3300 złotych w wersji czarnej oraz 4000 złotych za wersję srebrno-niebieską z tytanową opaską. Dla tych, którzy chcą zakupić złotą wersję zegarka, producent przygotował ofertę z 20 ratami z RRSO 0%.

Źródło: Huawei CBG Polska