Motorola poszerzy rodzinę smartfonów Edge 70. Tym razem, zamiast walczyć o wyszczuplenie smartfonu, producent postawi na dużą baterię oraz delikatnie zawinięty ekran. Wiemy też, jakiej ceny możemy się spodziewać.

Motorola nie zapomina o serii smartfonów Edge, choć teraz najwięcej uwagi poświęca modelowi Signature, który zbliża się możliwościami do flagowców. Wyśrubowana specyfikacja i wysoka cena to jednak przyjemność nie dla każdego, a co roku producent prezentuje kilkanaście innych modeli. Wśród nich Motorola Edge 70 Fusion, która może namieszać na średniej półce cenowej.

Motorola Edge 70 Fusion nie wywoła szoku specyfikacją

Do sieci trafiły rendery dwóch wersji kolorystycznych Motoroli Edge 70 Fusion. Jaśniejsza to Pantone Country Air, a ciemniejsza ta Pantone Silhouette. Mówi się także o innych kolorach: Pantone Blue Surf (turkus z nutą szarości), Pantone Orient Blue (niebieski wchodzący w fiolet) i Pantone Sporting Green (ciemna zieleń z domieszką niebieskiego).

Tył obudowy jest inspirowany włóknami nylonu oraz lnu. Front zabezpieczy szkło Gorilla Glass 7i. Możemy się spodziewać, że podobnie jak w ubiegłym roku Motorola zadba o zwiększoną odporność na pył i wodę w standardzie IP68 oraz wyższym IP69K.

Najnowsza propozycja od Motoroli rozgości się na średniej półce cenowej dzięki rozsądnej specyfikacji. Główną gwiazdą w telefonie będzie akumulator o pojemności 7000 mAh, który wizualnie nie przełoży się znacznie na grubość obudowy. Możemy spodziewać się wsparcia dla ładowania z mocą do 68W.

Motorola Edge 70 Fusion w dwóch kolorach (fot. Ytechb.com)

Z tej energii skorzysta Snapdragon 7s Gen 3 lub 7s Gen 4. Nowsza generacja zyska nieco na taktowaniu najwydajniejszego rdzenia Kryo Prime, ale odbędzie się to kosztem niższego taktowania zegaru układu graficznego Adreno 810.

Pełna specyfikacja nie jest jeszcze znana. Najpewniej producent ponownie zdecyduje się na zastosowanie zestawu trzech aparatów, a główna matryca zaoferuje 50 megapikseli. Z kolei przedni aparat zyska rozdzielczości 32 Mpix. Całość od momentu wyjęcia z pudełka ma pracować pod kontrolą Androida 16.



Motorola Edge 70 Fusion

Jeżeli wierzyć przeciekowi z włoskiego sklepu z elektroniką, Motorola Edge 70 Fusion pojawi się na rynku jednym wariancie z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci na pliki użytkownika. To urządzenie wyceniono na 478,9 euro (około 2010 złotych). Prezentowane ceny są rekomendowane, więc niewykluczone, że producent będzie nieco łaskawszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę konkurencję.

Źródło: GSM Arena